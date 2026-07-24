Pillan a un concejal del PSOE de Sevilla con una cuenta anónima en X que utilizaba para atacar al PP

Juan Tomás Aragón, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, utilizó un correo electrónico corporativo del Consistorio para gestionar un perfil anónimo en la red social X desde el que difundía mensajes contra el alcalde de la ciudad y contra dirigentes del Partido Popular. La información ha sido conocida por OKDIARIO, que ha podido comprobar la vinculación entre la cuenta y una dirección de correo institucional de Aragón.

El protagonista de esta historia es Juan Tomás Aragón, edil socialista en el Ayuntamiento hispalense. Según la documentación conocida por este periódico, el concejal administraba el perfil «Distrito Este Limpio», una cuenta especialmente activa en la crítica política al Gobierno municipal del PP y desde la que se lanzaban ataques personales a sus adversarios.

Entre las publicaciones más llamativas figura una respuesta dirigida al exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, después de que éste comentara en X el último barómetro del CIS. Mientras Zoido ironizaba sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, el perfil «Distrito Este Limpio» respondió con un mensaje en el que afirmaba: «No puedes escribir en las redes sociales con el cubata en la mano como cuando estabas en el Ayuntamiento que os pasa como a Rajoy», insinuando que el dirigente popular escribía bajo los efectos del alcohol.

No se trata únicamente del contenido de las publicaciones, sino del hecho de que un representante público recurriera al anonimato para intervenir en el debate político mientras administraba la cuenta con un correo corporativo del Ayuntamiento de Sevilla. Ese uso de una dirección institucional plantea interrogantes sobre la utilización de recursos públicos con fines ajenos a la actividad municipal.

Carácter informativo cuando gobernaba el PSOE

Esta cuenta de la red social X tenía inicialmente un carácter meramente informativo. Durante el mandato del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, publicaba contenidos relacionados con la actividad municipal en el Distrito Este de la ciudad, como anuncios institucionales y actuaciones impulsadas por el gobierno local, por ejemplo.

Sin embargo, según las capturas recuperadas por distintos usuarios de X, su actividad cambió de forma radical tras las elecciones municipales de 2023 y la llegada de José Luis Sanz, candidato del Partido Popular, a la Alcaldía de la ciudad de Sevilla. A partir de ese momento, el perfil se centró casi exclusivamente en mensajes de contenido político e insultos dirigidos contra dirigentes y representantes populares.