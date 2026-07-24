Cuatro detenidos en Málaga tras la intervención de 36 fusiles de asalto, 11 armas cortas y granadas de mano

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas, en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la intervención de un importante arsenal compuesto por 36 armas largas, 11 armas cortas, 11 granadas de mano y miles de cartuchos de munición, además de una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Málaga, comenzó el pasado mes de mayo y permanece bajo secreto de sumario. Según ha informado la Policía Nacional, estas investigaciones permitieron detectar el transporte de armamento de guerra, lo que llevó a desplegar un operativo de alta complejidad para interceptar el vehículo en el que se trasladaban las armas.

Durante esa primera actuación policial fue detenido el conductor del turismo, quien transportaba seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y 180 cartuchos de munición de guerra. El arrestado ingresó posteriormente en prisión provisional por orden judicial.

Los investigadores comprobaron desde el primer momento que aquella intervención era solo una parte de una estructura criminal de mayor envergadura, especializada tanto en el tráfico de armas como en el de sustancias estupefacientes. Debido a la peligrosidad de los sospechosos, el dispositivo contó con la participación de unidades especializadas como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional.

Las investigaciones continuaron durante las semanas posteriores hasta identificar al resto de integrantes de la organización. El pasado lunes, los agentes de la UDYCO Costa del Sol interceptaron un vehículo que transportaba 120 kilogramos de cocaína, actuación que permitió detener a otras dos personas vinculadas con la red.

Posteriormente, en el marco de la misma operación policial, fue arrestado el cuarto miembro de la organización, completando así la desarticulación del grupo investigado. Como consecuencia de los registros practicados en distintos municipios de la provincia de Málaga, los agentes localizaron un importante arsenal de armas y abundante material relacionado con la actividad delictiva de la organización.

En concreto, fueron intervenidos 36 fusiles de asalto, 11 pistolas, 11 granadas de mano, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para soportar impactos de munición de guerra. Junto al armamento también fueron halladas importantes cantidades de droga. Los agentes localizaron 60 kilogramos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi, además de los 120 kilogramos de cocaína interceptados previamente durante el desarrollo de la investigación.