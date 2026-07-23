Prodetur riega con otros 249.000 € a la empresa del pueblo donde el presidente de Diputación de Sevilla es alcalde

La sociedad pública Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla, ha adjudicado un nuevo contrato por un importe cercano a los 250.000 euros a la empresa Somos Tu Plan B S.L., con sede en La Rinconada, municipio del que es alcalde el presidente de la institución provincial, Javier Fernández.

Según la documentación de contratación, la adjudicación se formalizó el 10 de julio de 2026 y corresponde al contrato para el alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento y servicios complementarios de stands y demás elementos necesarios para la celebración de la Muestra de la Provincia de Sevilla 2026. El importe de adjudicación asciende a 205.900 euros, cantidad a la que se suma el 21% de IVA, lo que eleva el coste total hasta los 249.139 euros.

Este nuevo contrato se suma a la larga relación contractual que mantiene la empresa con Prodetur. Tal y como ya publicó OKDIARIO, Somos Tu Plan B S.L. había recibido anteriormente adjudicaciones que acercaban el importe acumulado a los 1,4 millones de euros, una cifra obtenida al sumar los distintos contratos formalizados por la sociedad pública durante los últimos cinco años.

La empresa tiene su domicilio social en La Rinconada, localidad gobernada por el socialista Javier Fernández, quien además ejerce como presidente de la Diputación de Sevilla, administración de la que depende Prodetur. El nuevo expediente mantiene la misma línea de contratación que otros anteriores, centrándose en el suministro e instalación de infraestructuras para eventos organizados por Prodetur. En este caso, el objeto del contrato es garantizar la infraestructura necesaria para la celebración de la Muestra de la Provincia de Sevilla 2026, uno de los principales escaparates de promoción turística, cultural y gastronómica impulsados por la entidad provincial.

Con esta adjudicación, el volumen económico destinado a Somos Tu Plan B S.L. continúa incrementándose y supera ampliamente el millón y medio de euros acumulado en contratos adjudicados por Prodetur. El nuevo contrato, cercano al cuarto de millón de euros, refuerza el peso de esta empresa entre los principales proveedores de la sociedad pública.

La adjudicación quedó formalizada el pasado 10 de julio, mientras que la documentación del expediente figura publicada con fecha 17 de julio de 2026, incorporándose así a la relación de contratos formalizados por Prodetur durante el presente ejercicio. El expediente vuelve a engrosar el volumen de contratación de una empresa que, en los últimos años, ha resultado adjudicataria de numerosos contratos vinculados a la organización de eventos, montaje de espacios expositivos y prestación de servicios logísticos para la sociedad pública dependiente de la Diputación de Sevilla.