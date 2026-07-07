La sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla obtiene la mejor nota en la prueba oral de la oposición del órgano provincial

Inmaculada Fernández-Figueroa González ha obtenido la mejor calificación en la prueba oral de la oposición para acceder a una plaza de Técnico de Administración General (TAG) de la Diputación de Sevilla. La aspirante ha conseguido un 9’08, la nota más alta de este ejercicio, en un proceso selectivo del órgano provincial en el que su tío, Fernando Fernández-Figueroa, ocupa actualmente el cargo de secretario general.

El resultado de la prueba sitúa a Inmaculada Fernández-Figueroa González como la aspirante con mayor puntuación en el examen oral, una fase especialmente relevante dentro del procedimiento selectivo. La circunstancia adquiere especial relevancia por el vínculo familiar con el máximo responsable de la Secretaría General de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, quien además firmó la lista provisional de personas admitidas en esta oferta pública.

En el mismo proceso selectivo también figuraba inicialmente Cristina Fernández-Figueroa, hija del secretario general. Su nombre aparecía en la publicación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas para participar en la oposición. No obstante, finalmente no llegó a presentarse al examen, por lo que no continuó en el proceso.

La prueba oral comenzó el 2 de febrero de 2026 a las 17:00 horas y se prolongó durante varios meses debido al elevado número de aspirantes convocados. El orden de actuación venía determinado por la letra ‘H’, de acuerdo con el sorteo establecido para este tipo de procedimientos. De esta manera, los opositores cuyos apellidos comenzaban por letras anteriores en el alfabeto, como la ‘F’, quedaron prácticamente para el final del calendario.

Ese sistema hizo que Inmaculada Fernández-Figueroa González realizara su exposición oral el martes 23 de junio de 2026 a las 17:00 horas, convirtiéndose en la antepenúltima aspirante en comparecer ante el tribunal. Entre el inicio de las pruebas y su examen transcurrieron aproximadamente cuatro meses y medio, un periodo durante el cual fueron desfilando decenas de candidatos antes de que llegara su turno.

El desarrollo escalonado del proceso implicó que los últimos opositores dispusieran, por tanto, de un margen temporal muy superior respecto a quienes realizaron la prueba en las primeras jornadas del calendario. En el caso de Inmaculada Fernández-Figueroa González, su examen tuvo lugar cuando la fase oral ya afrontaba sus últimos compases, circunstancia que coincide con el orden alfabético previamente fijado por la convocatoria.