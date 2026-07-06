La hermana del secretario general de la Diputación de Sevilla, de ser técnico de grado medio a superior en dos años

María Lourdes Fernández-Figueroa Guerrero, hermana de Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, secretario general de la Diputación de Sevilla, promocionó en 2025 a la categoría de técnico de grado superior de Prodetur, la sociedad instrumental de la institución provincial dedicada a la promoción turística y al desarrollo económico. El ascenso se produjo apenas dos años después de que obtuviera una plaza fija como técnica de grado medio, un proceso que ya generó especial relevancia debido a su vinculación familiar con uno de los principales cargos de la Diputación.

La promoción figura en la documentación publicada en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de Prodetur del ejercicio 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En la misma, María Lourdes Fernández-Figueroa aparece como una de las elegidas para promocionar a técnico de grado superior, una categoría de mayor responsabilidad dentro de la estructura de dicha empresa dependiente de la Diputación de Sevilla.

Este movimiento supuso un nuevo paso en la trayectoria profesional de la trabajadora dentro de la sociedad provincial, después de que en 2023 consolidara su empleo al conseguir una plaza fija como técnico de grado medio.

Dos años entre la estabilización y el ascenso

La incorporación como personal fijo en Prodetur de María Lourdes Fernández-Figueroa en 2023 fue objeto de información al tratarse de la hermana del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, máximo responsable de la asesoría jurídica y de la fe pública de la institución provincial.

En aquel momento, la obtención de la plaza se produjo dentro de los procesos de estabilización de empleo público impulsados en las administraciones públicas para reducir la temporalidad. La trabajadora pasó a formar parte de la plantilla fija de Prodetur como técnico de grado medio.

Sin embargo, únicamente dos años después de aquella consolidación, la empleada promocionó a una categoría superior, un escalón profesional por encima del que ocupaba en 2023. Cabe resaltar que, además de toda esta información, María Lourdes Fernández-Figueroa entró como trabajadora de Prodetur en marzo de 1999, tan sólo dos años después de que su hermano fuera nombrado secretario general de la Diputación de Sevilla en 1997.

Además de todo ello, Fernando Fernández-Figueroa es, actualmente, el secretario del Consejo de Administración de Prodetur, misma empresa pública en la que trabaja actualmente su hermana. La evolución profesional de la trabajadora se ha producido en un corto espacio de tiempo, pasando de obtener una plaza fija como técnico de grado medio en 2023 a desempeñar funciones como técnico de grado superior en 2025.