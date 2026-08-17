Por primera vez en la historia, España entra entre los 15 países que más gastan en defensa del mundo: esta es la distancia que la separa de Marruecos

España es la potencia militar número 18 del mundo después de realizar un gasto de 23.333 millones en defensa. Así lo refleja el informe de 2026 de Global Firepower (GFP) que ha publicado de forma reciente y en el que ha contabilizado en 117.000 el número de militares con los que cuenta España. Estados Unidos, Rusia y China lideran la clasificación de potencias militares en el año 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ranking de las principales potencias del mundo.

La invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y las demás guerras que hay repartidas por el mundo han elevado el nivel de alerta a las principales potencias militares del mundo. El aroma a tercera guerra mundial que se ha desprendido en los últimos meses ha hecho que los países más importantes del mundo se armen ante el temor de que una pequeña chispa acabe desatando una hecatombe.

Ahora se entienden las palabras y el consejo de Donald Trump pidiendo a los países de la Unión Europea que destinen una parte del PIB al gasto militar. Esto incluso le ha provocado un enfrentamiento con un Pedro Sánchez que sigue enrocado en que España no gastará un 5% del PIB en defensa y que ese porcentaje se ha quedado en un 2%. La mala relación se ha acrecentado por su negativa a colaborar en la guerra de Irán. Y, como es lógico, esta treta política del presidente del Gobierno costó en su día un conflicto internacional con Estados Unidos, el que siempre ha sido un gran aliado internacional de España.

El gasto de España en defensa

Pese a las proclamas de Sánchez de «no a la guerra» y la guerra dialéctica con Trump por no gastar de más en defensa, el informe de 2026 de Global Firepower (GFP) ha desvelado que en 2025 el Gobierno realizó un gasto récord de 23.333 millones en defensa, lo que supone un aumento del 46,5% con respecto al año anterior.

Además, en este informe también se contabilizan en 117.000 el número de soldados que tiene España a la espera de las 11.913 nuevas plazas que se han convocado para este año 2026. Según informa El Economista, que recoge este informe en el que se destaca que España tiene a 4.000 soldados desplegados en misiones internacionales en la ONU, UE y la OTAN.

La comparación con Marruecos

Estos números dejan a España en el puesto 18 de la clasificación de las principales potencias del mundo. Marruecos, país con el que en los últimos días ha aumentado la tensión a raíz de los hechos ocurridos en Ceuta, ocupa el puesto 56 dentro de las listas de las potencias más importantes del mundo.

Por lo que respecta al número de soldados, el ejército marroquí cuenta con 200.000 de Marruecos, siempre según este informe. Mohamed VI también ha ordenado hacer una gran inversión en defensa mientras estrecha sus alianzas con Estados Unidos e Israel, dos de las principales potencias del mundo con las que Pedro Sánchez ha decidido enemistarse.

Las principales potencias militares del mundo

Global Firepower (GFP) ha elaborado una clasificación de las mejores potencias del mundo en base a un índice en el que cuenta el número de soldados, equipamiento militar en tierra, mar y aire, además de la situación financiera del país. Estados Unidos, Rusia y China lideran una tabla en la que España está en el puesto número 18 del ranking. Estas son las principales potencias del mundo: