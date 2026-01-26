Rutte carga contra Europa: «Ni España, ni Italia, ni Bélgica habrían subido su gasto militar sin Trump»

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido al presidente estadounidense Donald Trump ante el Parlamento Europeo, asegurando que la presencia y presión de Estados Unidos han sido determinantes para que los países miembros cumplan con sus compromisos de gasto en defensa y para garantizar la seguridad del continente. El secretario general ha subrayado que los objetivos de gasto militar, como el 2% del PIB fijado para 2025, nunca se habrían alcanzado sin Trump. «¿De verdad creen que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían decidido pasar del 1,5% al 2% sin el presidente Trump? ¡Ni hablar! ¿De verdad creen que habríamos alcanzado el compromiso del 5% [objetivo de gasto en defensa] sin el presidente Trump? ¡Ni hablar!», ha afirmado Rutte, enfatizando que los elogios solo se producen cuando el presidente estadounidense hace «buenas cosas».

«Donald Trump es muy importante para la OTAN y está muy comprometido con ella», ha declarado Rutte, mientras muchos eurodiputados mostraban su preocupación por la retórica agresiva del mandatario estadounidense, incluyendo sus amenazas de controlar Groenlandia, que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó como «el fin de la OTAN».

El secretario general aprovechó para advertir a los países europeos: “Si alguien aquí piensa que Europa puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No puede. Si los europeos quisieran ir por libre, necesitarían invertir el 10% de su PIB en armas y desarrollar su propia capacidad nuclear, lo que costaría miles de millones de euros, y aún así perderían el paraguas nuclear que garantiza nuestra libertad. ¡Así que buena suerte a quienes lo intenten!”.

La cuestión de Groenlandia también ha formado parte del debate. Rutte explicó que se han acordado dos líneas de trabajo con la administración Trump: la OTAN asumirá mayor responsabilidad en la defensa del Ártico frente a Rusia y China, y habrá un diálogo directo entre Estados Unidos, Dinamarca y los líderes de Groenlandia, aunque no ha proporcionado detalles sobre acuerdos específicos ni sobre el papel directo de la OTAN en la isla.

Además, Rutte ha atribuido a Trump un impacto positivo en la economía europea, asegurando que la expansión y los compromisos de defensa alcanzados por ocho grandes economías, incluyendo España, Italia y Bélgica, nunca habrían ocurrido sin la presión del presidente estadounidense. Rutte ha recordado que la cumbre de la OTAN en La Haya estableció un gasto total en defensa del 5% del PIB, incluyendo un 3,5% en defensa básica, algo que, según él, no se habría logrado sin la influencia de Trump.

Algunos eurodiputados han elogiado a Rutte por ayudar a rebajar la tensión con Estados Unidos. En cambio, otros han criticado sus continuos elogios a Trump y consideraron que su discurso minimiza las amenazas geopolíticas que Europa podría enfrentar si dependiera únicamente de sus propios recursos.

Rutte ha terminado con un mensaje contundente: «Repito, no soy popular entre ustedes por defender a Donald Trump, pero pueden estar contentos de que esté allí porque nos ha obligado a intensificar nuestros esfuerzos y asumir nuestra propia defensa».