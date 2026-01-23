El verdadero interés de Trump en Groenlandia al descubierto en un informe secreto de la CIA de los años 70

Un informe de la CIA refleja cuáles serían los verdaderos intereses de Donald Trump en Groenlandia. El documento, que data de los años 70, tenía carácter secreto, pero hoy se incluye entre los archivos desclasificados de Estados Unidos (EEUU).

Según el análisis de inteligencia, recogido en el documento titulado Greenland’s Oil and Gas Potential, Groenlandia es una frontera energética que está en el ojo de mira de las grandes petroleras por ser fuente de crudo y gas. Es más, se llega a hablar de la isla como un territorio similar al Mar del Norte y la vertiente del norte de Alaska, en relación al potencial de sus cuencas.

Más en detalle, citan la existencia de filtraciones naturales de petróleo en tierra firme y, en este caso, hacen una alusión directa a Disko Island, una isla ubicada en aguas de la bahía de Baffin, frente a la costa occidental de Groenlandia.

Los indicios geológicos estudiados apuntaban la existencia de capas de lutitas y areniscas -sedimentarias y consideradas rocas madre de petróleo y gas- que favorecen la acumulación de hidrocarburos. A eso se suma esa alusión a Disko Island, otro indicio de importancia a la hora de ejecutar exploraciones en busca del oro negro.

Esta combinación es una máxima para localizar yacimientos. Así, subraya el informe de la CIA con fecha de 17 de marzo de 1975, las grandes petroleras ya estaban prospectando frente al suroeste de la tierra verde desde 1969, motivados por estudios sísmicos marinos.

Estados Unidos se abría entonces a llevar a cabo una planificación para explotar estas zonas a partir de 1976, tal y como plantea el documento. Sin embargo, se encontró con varios inconvenientes que frenaron sus ambiciones, como el hielo, los altos costes, el tiempo de trabajo limitado por el clima y la logística especializada que elevaría aun más el presupuesto.

Todo ello sumado a la falta de certeza de que existieran realmente esos yacimientos se convirtieron en un hándicap. Hay que recordar que este estudio se enmarca en el contexto de los años 70, con un desarrollo tecnológico mucho menor al actual.

Con todos estos datos, el análisis técnico recogido en el documento de la CIA deja al descubierto el interés de Washington en Groenlandia, más allá de los asuntos de seguridad a los que se refiere Donald Trump.

Trump persigue la ‘cesión’ de partes de Groenlandia

Entre las últimas novedades conocidas acerca de las ambiciones de Trump sobre la isla más grande del mundo destaca el acuerdo de EEUU con la OTAN, tras una reunión del presidente republicano y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica. Según éste, EEUU recibirá soberanía sobre las bases militares en Groenlandia y, para ello, Dinamarca le cedería pequeñas partes de la isla sobre las que construirlas.

Así, las bases estadounidenses ubicadas en Groenlandia formarían parte del territorio estadounidense, una fórmula que ya se aplica en Chipre con las bases británicas, con un funcionamiento similar al de las embajadas.