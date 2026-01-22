Trump vuelve a amenazar a Sánchez por el gasto en Defensa de España: «Tendré que hablar con ellos»

Donald Trump ha vuelto a la carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no aumentar el gasto en Defensa hasta el 5%, tal y como se acordó en la cumbre de la OTAN el pasado año. El presidente de Estados Unidos ha aprovechado su presencia el Foro Económico de Davos para mencionar a España y advertir otra vez al socialista: «No entiendo qué está pasando con España, tendré que hablar con ellos».

«Todos los países excepto España han aumentado al 5%. No sé por qué no lo ha hecho, pero puedo hablar con España», ha declarado. Esta vez no ha recurrido a ninguna amenaza arancelaria, como sí hizo en ocasiones anteriores.

España mantiene el gasto en el 2%, y Sánchez sostiene que es una cifra suficiente para cubrir los gastos que debe asumir dentro de la OTAN hasta el año 2030. Sin embargo, la Alianza Atlántica no confía en que los números cuadren, como ha expresado varias veces Mark Rutte, secretario general de la organización.

Trump ha argumentado la necesidad de elevar la inversión en Defensa con sus propios objetivos, a los que se ha referido como hazañas de las que se muestra orgulloso. Ha indicado que «hace sólo un año, el mundo estaba literalmente en llamas» y que «gran parte de este éxito sin precedentes» -el de apagar el fuego- «es posible» gracias a sus movimientos: «Reconstruí nuestro ejército en mi primer mandato, y ahora lo estamos haciendo aún más fuerte».

En otro orden de cosas, el presidente de EEUU se ha referido también en Davos a uno de los asuntos que más están marcando la agenda política: su interés en Groenlandia. Tal y como se ha conocido este jueves, EEUU recibirá soberanía sobre las bases militares en Groenlandia y, para ello, Dinamarca le cedería pequeñas partes de la isla sobre las que construirlas, según el acuerdo anunciado por Donald Trump y Mark Rutte. Así, las bases estadounidenses ubicadas en Groenlandia formarían parte del territorio estadounidense, una fórmula que ya se aplica en Chipre con las bases británicas.