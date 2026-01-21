Trump anuncia un acuerdo con la OTAN por Groenlandia y retira la amenaza de aranceles a países europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia, el cual calificó como «muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN». Al mismo tiempo, ha decidido suspender la imposición de aranceles que había amenazado con aplicar a partir del 1 de febrero a ocho países europeos.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump también informó sobre la apertura de «conversaciones adicionales» en torno al sistema de defensa antimisiles Golden Dome y su vinculación con Groenlandia, y adelantó que se dará a conocer más información conforme avancen las negociaciones.

«Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN», afirmó el mandatario.

Trump señaló que, «sobre la base de este entendimiento», ha decidido no aplicar los aranceles que estaban previstos para el 1 de febrero y que afectaban a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que habían participado recientemente en maniobras militares en la isla ártica.

Por último, detalló que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, junto con otras personas que se consideren necesarias, «se encargarán de las negociaciones» y le «informarán directamente» sobre su desarrollo.