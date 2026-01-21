Dinamarca ha elegido enfrentarse abiertamente a Donald Trump ante su proyecto de apoderarse «por las buenas o por las malas» de Groenlandia y ha rechazado este miércoles abrir negociaciones con EEUU para la venta de Groenlandia, territorio semiautónomo danés, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en el Foro Económico Mundial de Davos en que su país «el único capaz de proteger Groenlandia» y exigiera negociaciones inmediatas para adquirir la isla.

«Vamos a negociar ya la compra de Groenlandia, nadie puede defenderla salvo EEUU», ha sido en Davos el republicano. «Probablemente, no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, con lo que, francamente, seríamos imparables».

«Ésta es la mayor declaración que he hecho: no quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que pide EEUU es Groenlandia. Un territorio que ya tuvimos. Un territorio que dimos a Dinamarca tras vencer a Alemania y Japón», proseguido su declaración.

En respuesta a la iniciativa de la Casa Blanca de crear un grupo de trabajo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para negociar la venta de la isla, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha rechazado este escenario y «mantendrá los acuerdos alcanzados» en la reciente reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, informa el diario danés Berlingske.

Según él, «el pacto que acordamos en Washington la semana pasada es que empezaremos discusiones de alto para abordar conjuntamente la situación de Groenlandia, «con respeto a la línea roja de la soberanía groenlandesa».

Sobre el hecho de que Trump haya negado que vaya a usar la fuerza para tomar la isla ártica, Rasmussen ha indicado que es un comentario «positivo», aunque ha avisado que el líder estadounidense mantiene el rumbo sobre Groenlandia pese al choque con Dinamarca y los aliados europeos.

«La ambición última del presidente sigue intacta, del discurso saco que su ambición sigue intacta», ha avisado, pese a indicar que es «por supuesto positivo» que el inquilino de la Casa Blanca diga que no empleará la fuerza.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha redoblado la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio, alegando que se necesita la propiedad para poder defender la isla.

«A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnolos quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos», ha recalcado Trump.

