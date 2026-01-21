Huracán Trump en Davos: «Europa no va en la buena dirección y sólo EEUU puede proteger Groenlandia»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles que «Europa no va en una buena dirección» y que quiere «ver a Europa bien» pero que le podría ir mucho mejor si siguiera «lo que Estados Unidos está haciendo». Así el mandatario nortemaricano ha avisado, en clara referencia a las políticas de fronteras abiertas que caracteriza al continente europeo con respecto a los flujos migratorios procedentes de África y Oriente Medio, que «Algunos lugares de Europa ya no son ni reconocibles. Podemos debatirlo, pero no es reconocible».

Durante una intervención en Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza), Trump ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia como medida de seguridad ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial. «Estados Unidos es el único país capaz de proteger Groenlandia», ha dicho el magnate neoyorkino quien ha descartado el uso de la fuerza para apoderarse del territorio ártico pero ha lamentado la «falta de gratitud» de Dinamarca respecto al asunto.

Trump ha recalcado que «todo lo que pide Estados Unidos es conseguir Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad. Porque se necesita la propiedad para poder defenderla», ha dicho. «No se puede defender con un contrato de arrendamiento», ha añadido.

El presidente de los Estados Unidos ha llegado a llamar «ingratos» a los daneses por no cederle el territorio cuando fue la nación norteamericana quien «luchó a favor de Dinamarca y les devolvió Groenlandia» tras la invasión de la Alemania nazi. «Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial», ha afirmados.

«A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnolos quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos», ha recalcado.

«Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y también para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como han hecho algunos países europeos», ha sostenido.

«Canadá debería estar agradecida»

En presidente norteamericano también ha tenido palabras para Canadá, una nación, que, según Trump, debería estar agradecida porque recibe «muchas cosas gratis» de Estados Unidos. «Deberían estar agradecidos, pero no lo están. Vi el discurso del primer ministro. No fue muy agradecido. Canadá vive gracias a EEUU. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones», ha advertido.

Sobre las políticas ecologistas desarrolladas en Europa, el magnate neoyorkino ha asegurado que su «aplastante victoria electoral» permitió a Estados Unidos evitar el «catastrófico colapso energético» que sufrieron todas las naciones europeas que adoptaron el Nuevo Pacto Verde. «Quizás el mayor engaño de la historia», ha afirmado.

Al hilo, Trump ha criticado las economías intervencionistas, basadas en el gasto público y que permiten la inmigración masiva. «En las últimas décadas, se convirtió en una creencia generalizada en Washington y en las capitales europeas que la única manera de hacer crecer una economía occidental moderna era mediante un gasto público cada vez mayor, una inmigración masiva sin control e importaciones extranjeras ilimitadas… Prácticamente todos los supuestos ‘expertos’ predijeron que mis planes para poner fin a este modelo fallido desencadenarían una recesión global y una inflación descontrolada, pero hemos demostrado que estaban equivocados», ha manifestado a la vez que ha insistido en que se ha intentado reemplazar la energía asequible por «la estafa verde».

«Una cosa que he notado es que cuanto más molinos de viento tiene un país, más dinero pierde y peor le va. China fabrica casi todos los molinos de viento. Y, sin embargo, no he podido encontrar ningún parque eólico en China. China es muy inteligente. Los fabrican, se los venden a la gente ingenua por una fortuna, pero no los usan», ha declarado.

En cuanto a una eventual tercera guerra mundial, Donald Trump ha descartado que pueda desencadenarse un conflicto de estas dimensiones pero ha asegurado que si no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos, posiblemente el conflicto entre Rusia y Ucrania hubiese desembocado en una guerra mundial.