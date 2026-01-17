Protestas masivas en Dinamarca contra el plan de Trump sobre Groenlandia

Miles de personas toman las calles de la capital de Dinamarca Copenhague contra Trump al grito de «Groenlandia no se vende». Miles de manifestantes han salido este sábado 17 de enero a las calles de Copenhague para mostrar su apoyo a Groenlandia frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse la isla ártica. Al grito de «¡Groenlandia no se vende!», los daneses han colapsado el centro de la capital en una protesta inédita contra la deriva expansionista del mandatario estadounidense.

Los manifestantes, concentrados en la Plaza del Ayuntamiento, han marchado posteriormente hacia la embajada de Estados Unidos, portando pancartas con lemas como «Manos fuera de Groenlandia» y banderas groenlandesas, la roja y blanca Erfalasorput. También se han registrado movilizaciones en otras ciudades danesas y están previstas nuevas protestas en Nuuk, capital de Groenlandia.

Las protestas llegan tras las reiteradas declaraciones de Trump, que ha asegurado que Groenlandia es «vital» para la seguridad nacional de EEUU por su posición estratégica y sus reservas de minerales, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para hacerse con el territorio.

Las palabras de Trump han provocado una grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Dinamarca, aliados históricos y miembros fundadores de la OTAN. En Europa, las amenazas han sido ampliamente condenadas, mientras crece la inquietud por la política exterior agresiva de Washington.

Groenlandia, con apenas 57.000 habitantes, goza de una amplia autonomía desde 1979, aunque sigue formando parte del Reino de Dinamarca, que controla su defensa y política exterior. Todos los partidos del parlamento groenlandés apuestan por la independencia a largo plazo, pero han dejado claro que prefieren seguir ligados a Dinamarca antes que caer bajo control estadounidense.

Las movilizaciones han sido organizadas por colectivos groenlandeses junto a la ONG ActionAid Dinamarca. «Exigimos respeto por el Reino de Dinamarca y por el derecho de Groenlandia a decidir su futuro», ha afirmado Camilla Siezing, presidenta de la asociación Inuit en Dinamarca.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, solo el 17% de los estadounidenses apoya la idea de que EEUU adquiera Groenlandia, y una amplia mayoría rechaza el uso de la fuerza militar. Trump ha descalificado el sondeo, calificándolo de «falso2.

Mientras tanto, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense, encabezada por el senador demócrata de Delaware Chris Coons, ha viajado a Dinamarca para intentar rebajar la tensión tras las amenazas de Trump de imponer aranceles a los países que no respalden la anexión.

«Espero que Dinamarca no pierda la fe en el pueblo estadounidense», ha declarado Coons, subrayando que no existe una amenaza real para la seguridad de Groenlandia. Un mensaje que contrasta con la postura de la Casa Blanca, donde Trump ha insistido en que cualquier escenario que no implique el control estadounidense de la isla sería «inaceptable».

Europa, por su parte, ha cerrado filas con Copenhague y ha recordado que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir el futuro del territorio, mientras el Gobierno danés ya ha anunciado un refuerzo de su presencia militar en la región ártica.