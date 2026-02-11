El audio de Azcón a su equipo al ver que algunos se escaqueaban de la campaña: «Estos últimos días toca trabajar»

Jorge Azcón mandó un mensaje de voz en la última semana previa a las elecciones en Aragón dando un ultimátum a su equipo de campaña. Para el líder del Partido Popular no se estaba haciendo todo lo que se podía hacer para ganar las elecciones. «Me dicen desde la sede que no todos los cargos públicos hemos hecho el trabajo que se nos había pedido desde la campaña electoral», advirtió el candidato del PP a su equipo en un audio de WhatsApp al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva.

«Os quiero pedir que hagamos un último esfuerzo. Durante estos últimos días, hay que hacer el trabajo que toca y yo os pido de verdad que, en el último sprint de la campaña, mandemos los vídeos, hagamos las llamadas, movilicemos al voto», continuaba Azcón visiblemente molesto por la falta de implicación de algunos altos cargos, entre los que estarían varios directores generales, como adelantó OKDIARIO este miércoles.

«Este domingo, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos Aragón, pero también nos jugamos un buen resultado en España», alarmó del reto que enfrentaba su formación donde las encuestas vaticinaban una fuerte subida de Vox en la comunidad autónoma.

El barón aragonés era consciente de la trascendencia que estos comicios tendrían para la capacidad negociadora que dotarían al PP y Vox en un hipotético gobierno de coalición. Así como del impacto que tendrían a nivel nacional al ser considerado Aragón como el Ohio de España y cuyos resultados se leerían como un pronóstico de lo que podría suceder en unas futuras elecciones.

El audio de Azcón al PP en Aragón

Aunque al PP los sondeos les otorgaba entre 27 y 28 escaños, los populares manejaban estudios internos que estimaban que podían obtener menos respaldo del esperado. «Así que todo el mundo a trabajar hasta el último minuto. Os lo agradezco de verdad. Un abrazo fuerte y ¡el domingo ganamos!», concluía Azcón en este audio que envío a comienzos de la pasada semana al grupo de campaña del PP en Aragón.

Según ha podido saber OKDIARIO, el mensaje enviado por el líder causó gran impresión en el partido y, entre el equipo, algunos de los cargos aludidos se pusieron en guardia e intentaron «salvar los muebles» en los últimos días tras no haber participado en mesas informativas, pese a que habían recibido la instrucción de hacerlo desde la cúpula desde el principio. Es más, según ha podido contrastar este diario, algunos de estos cargos habrían incluso disuadido durante semanas a subordinados para que participaran más activamente en la campaña.

Una actitud que desató fuerte malestar en las bases por comerse «el marrón los de siempre», mientras «algunos sólo iban a los actos de canapé», explican miembros de la campaña de manera coloquial.

Desde el núcleo duro de Azcón consideran que ha faltado implicación por parte de los cargos. Si bien no fue la tónica general en campaña. Señalan que hubo equipos «que funcionaron muy bien» y se implicaron desde el comienzo, conscientes del reto que suponía plantar cara a Vox con la presencia continua de Santiago Abascal en la comunidad autónoma.

Entre estos destacarían dos equipos que han recogido sus frutos, ambos en la provincia de Zaragoza. Tanto el equipo de Cuarte, capitaneado por Elena Lacalle, como el de Natalia Chueca, desde Zaragoza. El municipio de la capital ha sido de los pocos que ha logrado resistir con holgura el embate de la ola de Vox y aumentar casi 4.000 votos –obteniendo 12.150 sufragios–, pese a que los de Abascal han aumentado 15.244 votos.

Si bien el balance electoral del pasado domingo ha dejado en evidencia la alarma que Azcón mandó al equipo de campaña ante el escaqueo de algunos cargos. El PP perdió 2 escaños y 13.020 votos. Sin contar que en Teruel, el PP ha mantenido el 5.º escaño en la provincia sólo por un estrecho margen de aproximadamente 800 votos, pero perdiendo 3.772 sufragios.

Además la Junta Electoral de Aragón ha estimado la denuncia presentada por Vox contra el PP por realizar propaganda electoral durante la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas del pasado domingo. El PP publicó en sus cuentas oficiales de X y Facebook el siguiente mensaje: «Este 08 de febrero, tenlo claro». La publicación iba acompañada de una imagen del candidato popular a las Cortes de Aragón con el lema «Si gana Azcón», junto a otra imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la expresión «Sánchez pierde».