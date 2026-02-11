Directores generales de Azcón se escaquearon de la campaña: «Hubo que pasar lista en algunas mesas»

Los directores generales del Gobierno en funciones de Aragón se escaquearon de cumplir con sus funciones en la campaña de Jorge Azcón. Según ha podido saber OKDIARIO, la dirección del Partido Popular regional se vio forzada en algunas plazas a «pasar lista» por las mesas informativas para saber quién o quiénes no asumían su parte del cometido.

El hecho de que el PP haya perdido dos diputados en las Cortes -baja de 28 a 26 escaños-, se achaca a varios factores. Aun a pesar de haber ganado las elecciones, el daño a la representatividad de los populares no se debe sólo al hecho de haberse celebrado los comicios autonómicos en solitario, sino que también responde a la razón de que no todos en el equipo de Azcón han remado en una misma dirección.

Según ha podido constatar este periódico, lejos de hacer responsables a las bases locales, son varias las voces populares que reconocen la poca presencia que en esta campaña del 8F han tenido algunos miembros del partido en la región. De hecho, aluden a que han sido varios los directores generales que forman parte del Ejecutivo en funciones de Aragón los que se han desvinculado del proceso electoral.

Sin hacer mención a nombres, cabe tener en cuenta que son alrededor de 60 las personas que ostentan este tipo de cargos dentro del Gobierno, ahora en funciones, de la comunidad autónoma. Y, si bien no son todos los que han eludido cumplir con sus responsabilidades, sí que lo han hecho, al menos, una parte significativa de ellos.

Durante todo el transcurso de la campaña, lo cierto es que se ha venido poniendo el foco en la aparente poca representatividad que han tenido algunos de estos cargos de confianza durante el transcurso de la campaña electoral en Aragón. En concreto, fuentes del PP se refieren al papel que muchos de ellos han decidido, motu proprio, no tener en las mesas informativas de campaña cuya única función es explicar al electorado el programa electoral de su partido.

Una dejación de funciones, por su parte, que no ha recibido justificación, al menos hasta el momento. Es más, voces del partido incluso han reseñado que en algunas plazas donde se encontraban repartidas estas carpas informativas de los populares, «hubo que pasar lista» para saber quién o quiénes no estaban cumpliendo con su rol en el transcurso de la campaña.

Lo cierto es que el hecho de estar en estos stand informativos del PP viene a ser un deber con el que están comprometidos todos los integrantes del partido. Más aún, cuando se ostenta un cargo de responsabilidad como lo es el de ser un director general en el propio Ejecutivo.

En este sentido, a las críticas por sus ausencias, se suman también los reproches por el hecho de que muchos de ellos cobren hasta más de 35.000 euros anuales. Y cantidad, incluso, que han seguido recibiendo a pesar del proceso electoral en el que no han dejado de ejercer su papel como representantes del Gobierno de la autonomía aragonesa.