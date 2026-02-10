Génova culpa del retroceso de Azcón a la falta de movilización de sus alcaldes: «Ha faltado más trabajo»

Génova achaca el retroceso de Jorge Azcón en Aragón a la falta de movilización de los alcaldes en la región. En el Partido Popular consideran que «ha faltado trabajo» y atribuyen la pérdida de los dos diputados en las Cortes aragonesas a la falta de implicación de sus bases municipales.

El hecho de convocar unas elecciones autonómicas en solitario, sin la connivencia de unos comicios municipales o generales, se valoraba ya en diciembre del año pasado en el equipo del popular Azcón, cuando anunció el adelanto electoral, como un elemento que podría jugar en su contra en su camino hacia la reelección.

El tiempo parece haber corroborado que, el hecho de que estos comicios «no vayan de la mano» con otras votaciones, resulta perjudicial para las direcciones de los partidos. Sobre todo, a nivel autonómico. La movilización ha cambiado y así se ha corroborado tras conocerse los resultados de este pasado domingo.

Lo cierto es en Génova creen que perder dos escaños en la Cámara aragonesa, el PP ha bajado de 28 a 26 diputados, que no se ha debido a errores de campaña. Por contra, sí que apuntan que su origen no responde a otro elemento que no sea la poca implicación que acusan ha habido tanto a nivel local como municipal de los alcaldes de los principales ayuntamientos.

En este sentido, la conclusión de por qué el PP ha perdido el favor de los electores es clara. Y es que al no haber elecciones municipales, los alcaldes no han sido uno de los principales activos de la campaña. Al menos, así lo acusan en el entorno de ambas direcciones populares, tanto la autonómica como la nacional.

De un total de 731 municipios que conforman las tres provincias de Aragón -Huesca, Zaragoza y Teruel-, el PP ha sido la fuerza más votada en 417. El índice de participación en toda la región ha sido del 67,57%, tan sólo un punto más que en los anteriores comicios celebrados en 2023 donde concurrieron las candidaturas de las municipios y las generales.

El PP ha perdido en esta ocasión el favor de casi 13.000 electores. Vox, por su parte, se ha hecho con más 42.000 votantes. En Génova sostienen que el resultado de los de Azcón podría haber sido mayor en caso de haberse movilizado los dirigentes de cada municipio que representan al partido en la región. Así, el PP podría haber llegado a la horquilla de entre los 26 y los 29 escaños.