Caras largas en Génova: el PP destaca la derrota del PSOE pero saben que no han logrado el objetivo

Ocho escaños separan al Partido Popular de una mayoría. Los mismos que le distancian del PSOE. Y dos, son los diputados que Jorge Azcón se ha dejado en su camino a la reelección en Aragón. A pesar de las alegrías contenidas por la victoria, amargo ha sido el sentimiento que se ha apoderado tanto de Génova como del partido en la región por no alcanzar sus objetivos. Lejos de hacer autocrítica, en el PP coinciden en poner el foco en la derrota de Sánchez y Alegría.

Apenas han pasado tres días desde que, tras el cierre de campaña celebrado en Zaragoza, fueran muchas las voces internas del equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, las que se aventuraran a expresar su deseo de «arrastrar» en los comicios de este domingo a la que fuera portavoz de Gobierno, la ex ministra Pilar Alegría, «por el suelo electoral de su partido».

El tiempo no sólo les ha dado la razón. El PP ha ganado pero, al igual que el PSOE, ha perdido tanto en votos como en escaños. Son alrededor de 13.000 las personas que han dejado de confiar en los populares; cerca de 35.000 en el caso del partido socialista. Los de Azcón han bajado de 28 a 26 diputados mientras que los de Alegría han rebajado su presencia pasando de 23 a 18 parlamentarios.

En Aragón, el desarrollo del escrutinio ha sido el que ha marcado el tono de la jornada. De hecho, fue ver cómo pasaba el PP de los 25 a los 26 diputados lo que, con casi el 70% del voto escrutado y a sabiendas de que ya no habría posibilidad de crecimiento, provocó que se redujeran al máximo tanto las comunicaciones como actividad de la dirección autonómica del partido.

Los grupos de Whatsapp, por su parte, quedaron reducidos al silencio. Únicamente se utilizaron para comunicar la hora de salida de Azcón -por parte de los aragoneses- y de Tellado -en el caso de la dirección nacional del PP-, para valorar los resultados de la agridulce victoria.

Según testigos presentes en el Hotel Reina Petronila (Zaragoza), mismo en el que seguía el recuento electoral el candidato en Aragón, el entusiasmo con el que se recibió el primer sondeo de las elecciones en torno a las 20:00 horas de la tarde, todo se fue convirtiendo poco a poco en «caras largas» conforme iba avanzando el escrutinio.

En Génova, por su parte, la sensación no distó mucho de la vivida en el equipo de Azcón. Tan sólo se transmitió un mensaje a última hora de la noche y que, lejos de lecturas políticas, se redujo a lo prudente. «No todo está perdido», señalaron fuentes del entorno de Feijóo alrededor de las 21:65 horas de la noche.

Y pese a reseñar el entusiasmo de los populares por mantener una distancia de casi 10 puntos por encima del PSOE, no hubo más lecturas ni mensajes. Lejos de reconocer la caída, el discurso oficial a partir de ese momento no fue otro que poner el foco en el retroceso del partido socialista.