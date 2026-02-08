Azcón: «Sólo hay un partido que ha ganado las elecciones y que puede formar gobierno»

Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección en Aragón, ha destacado la victoria «contundente» de los suyos en la región. Al término del recuento electoral y tras felicitar a su equipo por el resultado, el líder popular ha destacado que «sólo hay un partido que ha ganado las elecciones y que puede formar gobierno».

«¡Tic-tac, tic-tac! ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba!», han sido las palabras escogidas por el ganador de los comicios en Aragón. Palabras que, a los segundos, han sido repetidas al unísono por su equipo, que no ha escondido en momento alguno su entusiasmo por haber resultado claros vencedores de las elecciones en la región.

Si bien es cierto que son sólo 8 los escaños que les separan del PSOE, la victoria ha sido «contundente». Según Azcón, si el primer mensaje es claro, que es que el PP ha ganado, el segundo mensaje «es que sólo el PP puede formar Gobierno para los próximos cuatro años».

Al grito de «¡Presidente! ¡Presidente!», el candidato del PP, que no ha escondido su alegría, ha reseñado que, lejos de hacer autocrítica por haber bajado de los 28 a los 26 escaños, no hay ningún otro partido que pueda presentar a ninguno de sus candidatos para erigirse en presidente del Gobierno de Aragón.

Lo cierto es que para Azcón la lectura tiene una clara connotación de lo que podría suceder de cara a unas elecciones generales. Así lo ha asegurado al expresar que, en varias regiones de España, el resultado de las urnas en Aragón sea «especialmente importante».

«Hemos ganado, hemos gobernado y vamos a volver a gobernar», ha afirmado el candidato del PP. En una intervención ante los medios en Aragón, Azcón ha lanzado también un mensaje a su rival del PSOE, Pilar Alegría. «Tal y como dijimos, los aragoneses a los que nos gusta hablar claro no íbamos a permitir que al portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado», ha señalado.

En este sentido, ha reseñado que «la portavoz de las mentiras ha tenido el peor resultado en la historia del PSOE» en la región. «Esa es la verdad de esta noche», ha esgrimido.