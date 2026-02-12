Baleares está entre las comunidades autónomas de España donde heredar sale más barato

Baleares figura entre las comunidades autónomas donde sale más barato heredar en toda España. En concreto, en herencias de 500.000 euros, el archipiélago apenas exigen pago, y con un millón de euros heredados, se sigue eximiendo el pago tras las medidas adoptadas por el Govern balear del PP de Marga Prohens.

Por el contrario, Asturias, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha se sitúan entre las comunidades autónomas donde heredar resulta más caro en España.

El estudio de la compañía de Defensa Jurídica Arag, elaborado a partir de tres supuestos de herencia familiar de 200.000, 500.000 y 1.000.000 euros transmitidos a hijos, pone de relieve que la presión fiscal aumenta de forma muy desigual según la comunidad en la que se produce la sucesión.

Hay que tener en cuenta que en el ámbito del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Govern de Prohens aprobó la mayor rebaja fiscal jamás aplicada en Baleares, con la eliminación del impuesto para padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges, lo que ha permitido ahorrar 742,5 millones de euros a 24.264 familias, teniendo en cuenta que el 94% de las herencias estaban por debajo del millón de euros.

A ello se suma la bonificación del 60% o del 35% -en función de si hay o no descendencia directa- entre hermanos, y tíos y sobrinos, bonificaciones del 100% en las donaciones a hijos y descendientes, tanto para la adquisición de la primera vivienda como para otras finalidades

Según el estudio de Arag, en el escenario de una herencia de 200.000 euros, la tributación estatal rondaría los 5.500 euros, si bien esta normativa solo se aplica, en la práctica, a extranjeros en España.

La mayoría de comunidades apenas penalizan este tipo de transmisiones y en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla la cuota no supera los 60 euros, gracias a reducciones y bonificaciones por parentesco que prácticamente eliminan la carga fiscal para patrimonios modestos.

Las diferencias se agrandan en herencias de 500.000 euros, donde Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias apenas exigen pago, frente a Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha, que sitúan la factura entre 5.000 y 16.000 euros.

Las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se mueven en torno a los 1.600 euros, mientras que comunidades como la Valenciana o Madrid mantienen cuotas por debajo de los 1.000 euros.

En el tercer supuesto, con un millón de euros heredados, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia siguen eximiendo del pago y Canarias únicamente reclama una cantidad simbólica.

En el lado opuesto, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias pueden llegar a exigir más de 100.000 euros, siendo estas dos últimas las que presentan una fiscalidad más gravosa, según la abogada fiscalista de Arag, María Esther González.

González recuerda que el Impuesto de Sucesiones parte de una ley estatal que lleva años sin cambios y cuyos importes no se han actualizado, mientras las comunidades han desarrollado normativas propias más o menos favorables.

Ante este mapa desigual Arag recomienda conocer en detalle la normativa autonómica, aprovechar reducciones y bonificaciones -incluidas las aplicables a seguros de vida, a menudo olvidadas- y planificar la sucesión mediante testamento y, en su caso, donaciones en vida cuidadosamente analizadas para evitar efectos indeseados en otros tributos como el IRPF.