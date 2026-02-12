Este es el mayor peligro al que se enfrentan a partir de ahora los buitres protegidos de Mallorca

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha llevado a cabo un año más el seguimiento de la nidificación de las grandes aves rapaces de las Illes Balears, en el marco de las actuaciones de conservación de estas especies protegidas y especialmente frágiles. El Servicio de Agentes de Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio de Protección de Especies, ha realizado el seguimiento de todas las especies objeto de control.

Durante la campaña, se han efectuado visitas de observación a los territorios y a los nidos para comprobar el desarrollo del proceso reproductor, con actuaciones destinadas a determinar la ocupación de territorios y nidos, la puesta, la eclosión, el éxito reproductor y la productividad. Las inspecciones se han realizado tanto desde tierra como desde el mar, con apoyo de embarcaciones y mediante el uso de óptica potente.

Estas especies, situadas en la parte superior de la cadena trófica, con poblaciones poco abundantes y en un archipiélago alejado del continente, son especialmente vulnerables. Por este motivo, requieren una vigilancia continuada y la aplicación de medidas específicas de conservación que aseguren su viabilidad a largo plazo. La obtención anual de datos de campo sobre demografía y distribución es clave para evaluar la evolución y la tendencia de las poblaciones.

Águila pescadora (Pandion haliaetus)

En Mallorca se han revisado 35 nidos y se han detectado 11 parejas territoriales, de las cuales 8 han realizado puesta y 5 se han reproducido con éxito, con un total de 11 pollos. Aunque se constata un ligero incremento de parejas desde 2022 (de 9 a 11), las cifras de productividad continúan siendo bajas. Los ejemplares reproductores sufren interferencias durante la época reproductora, ya sea por molestias humanas o por dificultades en la obtención de alimento, factores que deben identificarse y corregirse.

En el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera se han detectado 5 parejas territoriales tras revisar 7 nidos conocidos. Tres parejas se han reproducido con éxito, con 4 pollos. En este espacio se ha perdido una puesta y, en un nido, un pollo murió mientras que el otro tuvo que ser rescatado por abandono y trasladado al COFIB. Una vez recuperado, el ejemplar fue cedido a la Comunidad Valenciana para integrarlo en el proyecto de recuperación de la especie en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y en el cabo de San Antonio (Alicante).

En Ibiza, este año se ha registrado un buen éxito reproductor: tres parejas territoriales se han reproducido con éxito —una más que el año pasado—, con un total de 4 pollos volados. El resultado es especialmente positivo si se tiene en cuenta que el año anterior solo una pareja realizó puesta y no sacó adelante ningún pollo.

En Menorca se han detectado 4 parejas territoriales. Todas han iniciado la reproducción y 3 han tenido éxito, con 6 pollos volados. Aunque se cuenta con una pareja y dos pollos menos que otros años, la temporada se considera positiva y relativamente estable.

Milano real (Milvus milvus)

En Mallorca, dada la abundancia de la especie, la prospección se lleva a cabo por sectores. Se han visitado 171 nidos, 52 de los cuales están ocupados. En 49 de estos nidos se ha registrado puesta y se ha constatado un mínimo de 62 pollos. El año anterior se revisaron 174 nidos ocupados, con un mínimo de 71 pollos. La última estimación poblacional, correspondiente a 2021, situaba el número de parejas reproductoras en torno a las 184.

En 2025, la Conselleria ha cedido 15 pollos de milano real a Andalucía, en el marco del proyecto de reintroducción y refuerzo poblacional de la especie en el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), ejecutado por la Junta de Andalucía.

En Menorca se han detectado 68 parejas territoriales —más que las 62 del año anterior—, lo que indica una población reproductora estable. No obstante, la producción ha sido de 65 pollos, una cifra inferior a los 90 registrados el año pasado.

Buitre negro (Aegypius monachus) y buitre leonado (Gyps fulvus)

La reproducción de ambas especies se produce exclusivamente en Mallorca. En el caso del buitre negro, se han detectado 54 nidos ocupados, todos con puesta. Sin embargo, se han registrado pérdidas de puestas y la mortalidad de 7 pollos, de modo que finalmente han volado 35 ejemplares.

En cuanto al buitre leonado, se han detectado 42 parejas, con una producción total de 38 pollos volados.

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

Se han seguido 14 parejas territoriales en Mallorca, con reproducción exitosa en 8 nidos y un mínimo de 13 pollos volados. Además, se han detectado 6 parejas territoriales adicionales que no se han reproducido.

Respetar la nidificación, una responsabilidad compartida

La Conselleria recuerda que ya nos encontramos en plena época de nidificación de las principales especies de rapaces de las Illes Balears, un periodo especialmente sensible en el que cualquier molestia puede provocar el abandono de los nidos, la pérdida de pollos o el fracaso total de la reproducción.

La época de reproducción del milano real comprende los meses de febrero a junio; la del águila pescadora y la del águila perdicera se extiende de febrero a julio, y el periodo sensible para el buitre negro y el buitre leonado abarca desde diciembre hasta agosto.

En este sentido, se recuerda que el incumplimiento de las restricciones de paso en las zonas de exclusión, el acceso a zonas de escalada no autorizadas o la emisión de ruidos, tanto desde tierra como desde el mar, puede tener consecuencias graves para la reproducción de estas especies protegidas. Antes de acceder a cualquier enclave del medio natural es imprescindible informarse sobre las restricciones vigentes y la normativa aplicable.

El respeto a estas medidas no solo protege la fauna, sino que contribuye a la conservación de los ecosistemas y a una convivencia responsable con el medio natural de las Illes Balears.