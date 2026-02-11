Tercermundismo en Adif: el Gobierno encarga tareas de seguridad a «azafatos» de estaciones de tren

La situación precaria en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene sumido al servicio de Rodalies, la red de trenes de cercanías gestionada por Adif en Cataluña, también afecta a los «azafatos» de estaciones, a los que encarga tareas de seguridad, según denuncian testimonios recabados por OKDIARIO.

Este hecho se ha traducido, de momento, en la presentación de un escrito ante la Inspección de Trabajo de Gerona por «fraude en la contratación» en el servicio de «auxiliares» (los llamados «azafatos») de estaciones de Rodalies que presta actualmente la subcontrata Serveo para Adif, el operador ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el socialista Óscar Puente.

En concreto, los afectados tienen categoría de «auxiliares» (Grupo III), cuyas funciones recogidas en su convenio colectivo responden a un trabajo subordinado. Es decir, el convenio exige textualmente que el auxiliar ejecute tales funciones «bajo supervisión». Sus dos tareas principales son la «ayuda al viajero, especialmente en el transporte de equipajes» y la «recogida y ordenación de carros-portaequipaje».

Asimismo, el convenio no les asigna «responsabilidad ni de gestión de instalaciones ni seguridad, solo orientación y asistencia», explican las fuentes consultadas.

Sin embargo, denuncian que en su día a día en estas estaciones de tren de Rodalies, en la provincia de Gerona, asumen tareas críticas que corresponden a funciones de «mando intermedio/encargado» (Grupo II). Y es que en la práctica, precisan las mismas fuentes, operan con «absoluta responsabilidad» en tanto desarrollan su trabajo «solos», sin presencia de vigilantes, y «sin ningún superior ni compañero presencial». «Yo soy la única autoridad operativa en la estación durante mi turno», confiesa uno de estos auxiliares a OKDIARIO.

Denuncia formulada por un «auxiliar» de estación ante la Inspección General de Trabajo.

De igual modo, apuntan que, pese a ser «azafatos», tienen «la custodia total de las llaves de la estación y se encargan de la gestión de alarmas (conexión/desconexión) y cierre de instalaciones». «Al no haber mando superior, debemos resolver incidencias operativas y técnicas por iniciativa propia, algo prohibido para un auxiliar», subrayan.

«Yo soy la única autoridad operativa en la estación durante mi turno», confiesa uno de estos auxiliares a OKDIARIO

En este sentido, estos «azafatos» lamentan que la subcontrata de Adif, en este caso, Serveo, les «obliga a asumir estas responsabilidades en condiciones de inseguridad ilegal», advirtiendo, por ejemplo, de que no cuentan con «ningún dispositivo de hombre muerto». «Al estar solos y de noche, si sufrimos un accidente o problema de salud, no hay sistema automático de alerta», remarcan.

Además, estos trabajadores sostienen que tampoco cuentan con «botón de pánico» ni «conexión CRA» (con una Central Receptora de Alarmas). «No tenemos enlace directo con seguridad externa o policía ante una agresión o una emergencia en las vías», aseguran. Disponen básicamente de un teléfono móvil. «La empresa pretende que el teléfono móvil o el número del puesto de mando sustituyan a la seguridad. El convenio desmiente esto al clasificar el teléfono como herramienta administrativa, no preventiva», afirman.

Parte de una incidencia donde un «auxiliar» de estación tuvo que recurrir a los Mossos.

Por ejemplo, el año pasado, en una estación de la provincia de Gerona, uno de estos «auxiliares» tuvo que llamar al Centro de Control Responsable de Protección y Seguridad (CPS) por un «altercado causado por una persona borracha, descalza y caminando por las vías». No fue hasta 25 minutos después cuando se personaron «dos patrullas de Mossos d’Esquadra y una agente de Policía local», según el parte en poder de este periódico.

Menos de mil euros

A todo ello se suman los «bajos salarios» que perciben estos «auxiliares» a través de la subcontrata de Adif. Pese a ejercer tareas propias de vigilantes, con responsabilidad ante emergencias, como las ocurridas el pasado enero en Adamuz (Córdoba) o Gélida (Barcelona), tienen sueldos que ni llegan a los mil euros netos al mes, como también ha podido certificar este periódico.

«Me pagan para empujar carros bajo vigilancia, pero me exigen guardar y gestionar la estación solo y de noche sin medidas de protección», resume uno de estos auxiliares. También denuncian que trabajan para la subcontrata Serveo «bajo un contrato fraudulento a tiempo parcial» más horas de lo estipulado por Adif. «En realidad, somos trabajadores de Adif en funciones, horario y responsabilidad, pero escondidos bajo una nómina low cost», relatan.

Correo de Serveo, subcontrata de Adif, a sus trabajadores «auxiliares» de estación.

Ahora, el operador ferroviario del Gobierno acaba de licitar un nuevo contrato por 51,1 millones de euros para la prestación de este servicio de auxiliares en 92 estaciones de tren. Y justamente, coincidiendo con dicha licitación, los trabajadores de la subcontrata han recibido un correo en el que se les advierte de lo siguiente: «Os informo que ha salido la licitación y probablemente se persone en las estaciones personal de empresas licitadoras. Deciros que no tenéis obligación de responder ninguna de las preguntas que os realicen, y obviamente por parte de Serveo no estamos interesados…», reza la instrucción interna a la que ha accedido OKDIARIO.

Y añade: «Por otro lado, tened en cuenta que, por protección de datos, no podemos tener los cuadrantes a la vista de personal externo», se indica también a estos trabajadores sobre sus horarios.