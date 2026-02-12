Denuncian un brutal caso de ‘bullying’ a una niña de 15 años en un colegio de Mallorca

Una madre ha denunciado ante la Guardia Civil el brutal bullying que su hija de 15 años sufre en un colegio público de Mallorca por parte de una conflictiva alumna del centro que ya ha sido expulsada en otras ocasiones. La afectada tiene que ir diariamente protegida al instituto, ubicado en el municipio de Llucmajor, para no ser golpeada e insultada frente a sus compañeros de clase.

La menor de edad tiene tiene que hacer frente cada día a una rutina marcada por el miedo y la tensión constante. Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso OKBALEARES, la presunta acosadora persigue a la víctima por el colegio e incluso coge el mismo autobús y se baja en la misma parada para coincidir con ella y someterla a situaciones de acoso.

La madre sostiene que esta conducta no es puntual, sino reiterada, y que se repite tanto dentro como fuera del recinto escolar, lo que aumenta la sensación de desprotección de la menor.

La madre de la joven explica a este periódico que su hija tiene “mucho miedo” de cruzarse con la acosadora. En algunas ocasiones, asegura, la adolescente se ha negado a subir al autobús escolar para evitar coincidir con ella. “Tiene que ir protegida por todo el colegio, está aterrorizada de que le hagan algo”, afirma.

Cada jornada lectiva se ha convertido, según su testimonio, en una prueba que la menor afronta con ansiedad, pendiente de no encontrarse sola en pasillos o patios.

El instituto ha tenido que activar el protocolo habitual para este tipo de casos de bullying con el objetivo de tratar de poner fin a una situación que, según la familia, se arrastra desde el pasado mes de enero. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado frenar el conflicto. Hace unas semanas, la dirección del centro llamó a la Policía Local de Llucmajor y a la Guardia Civil, que se personaron en las instalaciones para calmar la situación. Pese a ello, la presunta autora de los hechos continúa acudiendo al centro y no ha sido expulsada de manera definitiva.

Según la madre de la afectada, a la agresora se la ha llegado a ver con cuchillos y navajas, un hecho por el que, afirma, ya ha sido denunciada con anterioridad. “No entiendo cómo todavía puede seguir yendo a este colegio, con todas las denuncias que ha recibido, es inexplicable”, manifiesta, mostrando su incomprensión ante lo que considera una falta de medidas más contundentes.

De acuerdo con el relato familiar, el origen del acoso podría estar relacionado con la amistad que mantiene la víctima con la ex pareja de la presunta acosadora. La denunciante explica que la conflictiva alumna no soporta ver a compañeras del colegio con quien fue su novio, lo que habría desencadenado una escalada de hostilidad.

La familia de la menor insiste en que la situación ha llegado demasiado lejos y reclama mayor firmeza ante casos de acoso escolar tan evidentes como este. “Lo estamos pasando fatal”, concluye la madre, que asegura que su prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar emocional de su hija.