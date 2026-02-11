El encargo de Trump al nuevo embajador de EEUU en España: presionar a Sánchez para que gaste más en Defensa

Benjamín León es el nuevo embajador de Estados Unidos en España. Este martes tomó posesión de su nuevo puesto al frente de la legación española ante Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. Con raíces canarias (sus bisabuelos emigraron a Cuba desde las Islas Canarias), habla español fluido y entiende profundamente la cultura hispana.

Benjamín León, de 81 años, llega a Madrid con un encargo claro de Donald Trump: presionar al Gobierno de Sánchez, en la medida de lo posible y sin sobrepasar líneas diplomáticas, para que España eleve su gasto en defensa del 2% del PIB comprometido por Pedro Sánchez al 5%, en línea con los compromisos asumidos en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio del año pasado y las demandas estadounidenses.

Ya durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado el pasado octubre, el embajador Benjamín León afirmó que trabajará para «revertir el gran error» del presidente Pedro Sánchez al negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, pese a haberse comprometido junto a otros líderes europeos. Dijo que era «realmente preocupante» que Sánchez «se comprometiera» a alcanzar el objetivo del 5% y ahora afirme que «solo llegarán al 2%».

Quién es Benjamín León: llegó sólo de Cuba con 16 años y 5 dólares

El nuevo embajador de EEUU en España es un hombre hecho a sí mismo, la viva encarnación del sueño americano. Nacido el 4 de diciembre de 1944 en la provincia de Oriente, Cuba, este empresario cubanoamericano de 81 años llegó a Miami en 1961, con apenas 16 años y 5 dólares en el bolsillo, huyendo del régimen castrista tras la Revolución.

Solo, sin su familia al principio, empezó desde cero en una ciudad que acogía a miles de exiliados. Lavó platos en el hotel Shelborne, repartió periódicos para el Miami Herald, repuso estantes en tiendas y trabajó en lo que hiciera falta para sobrevivir. Poco tiempo después, sus padres y su hermano lograron reunirse con él en Miami, y juntos comenzaron a reconstruir sus vidas.

De los humildes inicios surgió un imperio

Siguiendo el legado de su padre —quien abrió una pequeña clínica para exiliados cubanos en 1964—, Benjamín León Jr. fundó Leon Medical Centers en 1996, una red de centros médicos especializada en atención a adultos mayores y a la comunidad hispana. Convirtió la empresa en un referente en Florida, atendiendo a decenas de miles de pacientes y expandiéndose con Leon Health HMO. Su éxito no ha sido sólo económico: siempre ha mantenido un fuerte compromiso con la comunidad cubanoamericana.

Apasionado de los caballos

Pero Benjamín León, el nuevo embajador de EEUU en España, no es solo un magnate de la salud. Es un apasionado de los caballos, una afición que lo ha llevado a ser un reconocido criador y competidor.

En los años 80 fundó Besilu Stables, donde crió y mostró caballos Paso Fino de campeonato mundial, y más tarde incursionó en purasangres, logrando victorias destacadas en carreras importantes. Esta pasión por la equitación —jinete activo y coleccionista— complementa su trayectoria de esfuerzo incansable.

Filántropo generoso, ha donado millones a causas educativas y médicas: apoyó la Universidad Johns Hopkins con un centro de innovación quirúrgica que lleva su nombre, programas en Florida International University (incluyendo CasaCuba), La Liga Contra el Cáncer y más.

Su nominación por Donald Trump en enero del año pasado —tras donar al menos un millón de dólares a la campaña— fue confirmada por el Senado el pasado diciembre. Esta marte juró el cargo ante Marco Rubio.