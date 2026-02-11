Hoy, 11 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos que irán cubriendo el cielo, acompañados de precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en el interior y el Prepirineo. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso notable en el litoral y prelitoral, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento soplará de forma moderada desde el oeste, con rachas fuertes en el tercio oeste, aunque en el litoral será más suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de febrero

Barcelona: cielo inestable con posibles chubascos

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. A primera hora, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, con una sensación térmica que podría descender a los 16. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el sol se asomará tímidamente, aunque no se descartan algunas nubes que podrían amenazar con chubascos más intensos por la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente.

Ya por la tarde, el viento soplará de manera moderada, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. La temperatura máxima rondará los 20 grados, pero la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 18:19, los barceloneses deberán estar preparados para un cierre de jornada que podría traer consigo sorpresas en forma de lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 17 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará, trayendo consigo la posibilidad de lluvias.

A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más denso y la probabilidad de lluvia alcanzará el 70% en la tarde-noche. Las ráfagas de viento podrían superar los 50 km/h, haciendo que la sensación térmica baje a 15 grados. Con una humedad que puede llegar al 75%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Día variable con posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas que rondan los 17 grados, mientras el sol se asoma a las 07:51. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque la sensación térmica podría descender a 15 grados. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio notable, con un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia del 60%, especialmente en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, pero la humedad, que podría llegar al 70%, hará que el ambiente se sienta pesado.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución. A medida que el sol se oculta a las 18:19, la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 20 grados, aunque la noche se presentará más fresca. En resumen, será un día variable, con un inicio tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo.

Cielo variable con posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias por la tarde-noche, el viento será leve, con ráfagas moderadas que no afectarán la tranquilidad del ambiente.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que la temperatura se mantendrá agradable. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET