Poner lentejas en tu casa para atraer dinero y la suerte: el sitio donde debes colocarlas según el Feng Shui

En una época marcada por la incertidumbre económica como la actual, muchas personas recurren a tradiciones ancestrales para atraer las energías positivas. Una de las prácticas que más interés despierta está relacionada con el Feng Shui, y consiste en algo tan simple como colocar un frasco con lentejas en un lugar estratégico de la casa. Según esta filosofía china, este elemento se convierte en un amuleto que llama a la abundancia, la prosperidad y el crecimiento

Pero, ¿por qué lentejas y no cualquier otra legumbre o alimento? Su forma pequeña y redondeada, así como su capacidad de multiplicarse, ha hecho que durante siglos se relacionen con la buena suerte, sobre todo cuando se utilizan en rituales relacionados con el inicio de ciclos. En el Feng Shui, representan la energía del crecimiento sostenido y se asocian a la prosperidad que llega de forma gradual, estable y constante.

El ritual del frasco de lentejas en el Feng Shui

El calendario energético del Feng Shui señala febrero como un momento especialmente propicio para realizar rituales vinculados a nuevos comienzos, coincidiendo con el Año Nuevo chino. Según esta filosofía, ésta es la mejor época del año para «sembrar intenciones», especialmente aquellas relacionadas con productos tanto personales como profesionales.

Uno de los aspectos más importantes es la ubicación del frasco dentro del hogar. Según el mapa Bagua del Feng Shui, que divide el espacio en distintas áreas energéticas, la zona vinculada a la riqueza y la prosperidad es el sudeste. Para identificarlo, colócate en la puerta principal mirando hacia el interior de la vivienda. Desde esa posición, el sudeste se encuentra al fondo a la izquierda.

En esta área, puedes colocar el frasco con lentejas en un mueble bajo o una alacena. El Feng Shui enfatiza la importancia del orden y la limpieza, por lo que el espacio debe estar despejado y en armonía. Los pasos a seguir para prepararlo son los siguientes:

En primer lugar, es fundamental que el frasco sea de vidrio transparente, ya que este material simboliza claridad en la relación con el dinero y permite que la energía fluya sin obstáculos. Las lentejas deben estar secas, limpias y en buen Una vez lleno el frasco, ciérralo bien. Puedes añadir elementos simbólicos adicionales, como una hoja de laurel o una moneda. El acto de preparar el frasco suele acompañarse de una intención clara: «La abundancia fluye libremente hacia mi hogar y mi vida»; «Atraigo prosperidad, estabilidad y oportunidades con gratitud»; «Mi trabajo y mis esfuerzos se transforman en crecimiento y bienestar»; «El dinero circula con equilibrio, orden y conciencia en mi vida.». En el Feng Shui, la conciencia y el propósito son tan importantes como el objeto en sí. Por eso, realizar el ritual con calma, visualizando estabilidad económica, oportunidades laborales o mejoras financieras.

Más allá del gesto simbólico, el Feng Shui insiste en que la intención es un factor clave. El frasco con lentejas no es un amuleto mágico, sino como un recordatorio del compromiso personal con el crecimiento. Recuerda mantener el frasco de lentejas en su lugar durante todo el mes de febrero, o incluso más tiempo, para reforzar esa intención.

Cuando quieras deshacerte de ellas, es importante que no consumas las lentejas que estuvieron en el frasco. Según el Feng Shui, éstas absorben la energía del ambiente y cumplen una función simbólica, por lo que lo mejor es desecharlas o devolverlas a la tierra al finalizar el ritual, cerrando así el ciclo.

El frasco con lentejas no garantiza riqueza inmediata, pero funciona como un símbolo de compromiso personal con el crecimiento y la abundancia, y febrero se presenta como un mes ideal para renovar energías. Desde la mirada del Feng Shui, colocar un frasco con lentejas en la zona sudeste del hogar es una forma sencilla de acompañar ese proceso, abriendo la puerta a nuevas oportunidades.

Cómo atraer la abundancia

«La cocina suele considerarse un espacio clave para trabajar la abundancia, ya que es el lugar donde se manifiesta el alimento y, simbólicamente, la prosperidad. Un consejo habitual consiste en elegir una esquina tranquila y limpia de la cocina y colocar allí un plato con arroz y sal, acompañados de tres monedas doradas. Debajo del plato se puede añadir un pequeño papel con el código numérico 520, con la intención de potenciar la energía de prosperidad. Si el espacio lo permite, se recomienda colocar cerca una planta pequeña, como la llamada planta moneda o planta de la abundancia.

Las plantas, según estas creencias, actúan como indicadores del flujo energético: cuando crecen y florecen reflejan estabilidad y oportunidades, y cuando pierden hojas invitan a revisar qué aspectos personales o económicos necesitan atención, convirtiéndose así en una herramienta simbólica de conexión con la abundancia».