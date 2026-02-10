La organización Transparencia Internacional ha hecho público este martes en Madrid el Índice de Percepción de la Corrupción y España, por quinto año consecutivo, ha registrado una caída en el ranking. Este año se sitúa en el puesto 49, de 182 países, con 55 puntos. Se coloca por debajo de países como Ruanda y Botsuana.

España, que el año anterior obtuvo una puntuación de 56, ha visto cómo ha caído tres posiciones por los casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2023, el país ha sufrido un retroceso de cuatro puntos y diez puestos.

Mayor corrupción

«Los datos de España difícilmente pueden entenderse fuera del contexto global. El mapa global está cada vez más rojo, año a año se va oscureciendo más», han recordado desde Transparencia Internacional en una rueda de prensa en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

El informe advierte de un «preocupante empeoramiento» de los niveles de corrupción con datos de 2025 en las democracias, en un mundo marcado por el «peligroso desprecio» al Derecho Internacional.

El documento señala que la gran mayoría de los países no están pudiendo frenar la ola de corrupción que les rodea. De los 180 países, más de dos tercios (180), han obtenido una puntuación inferior a 50.

