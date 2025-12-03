Las polémicas del Rey Juan Carlos: del viaje a Botsuana a sus relaciones extramatrimoniales

La figura del Rey emérito Juan Carlos I vuelve al primer plano con la publicación de sus memorias, Reconciliación, un relato en el que repasa su vida, su papel en la Transición y también los episodios más controvertidos de su trayectoria. La novela se publica este miércoles 3 de diciembre tras llevar un mes a la venta en Francia.

En sus páginas, Juan Carlos I trata de justificar decisiones, asumir fallos y ofrecer su propia versión de episodios que marcaron su vida pública y privada. Pero lejos de cerrar etapas, la publicación de estas memorias ha reactivado el interés por los momentos más controvertidos de su trayectoria, aquellos que terminaron erosionando su prestigio y precipitando su salida de España.

El viaje secreto a Botsuana

En abril de 2012, Juan Carlos I llevó a cabo un viaje privado a Botsuana (África) que terminaría desencadenando un escándalo monumental. Durante ese viaje, el monarca posó junto a un elefante muerto (cazado por el monarca durante un safari), algo que desató críticas inmediatas tanto en España como a nivel internacional, ya que se trataba de una especie vulnerable y la caza deportiva genera un debate ético importante.

La situación se agravó por la gravedad del accidente que sufrió durante el safari: una caída que le provocó una fractura de cadera y requirió cirugía urgente en España. La combinación del accidente y las imágenes del elefante convirtió el viaje privado en un escándalo mediático que erosionó la reputación de Juan Carlos I y se sumó a otras críticas sobre su comportamiento personal y su papel como monarca.

La lectura de la Pascua Militar

La lectura de la Pascua Militar de 2014 del emérito generó un amplio debate público y mediático. Durante el discurso, Juan Carlos tuvo notables dificultades para hablar, lo que provocó especulaciones sobre un posible deterioro cognitivo y fue interpretado por algunos como un síntoma de su desgaste físico y mental. Este episodio contribuyó a acelerar su decisión de abdicar en favor de Felipe VI.

Además, el discurso estuvo marcado por la omisión de un párrafo en el que Juan Carlos I calificaba la dictadura franquista como una «página oscura» de la historia de España. Posteriormente, el propio Rey aclaró que las dificultades en su intervención se debieron a estar de resaca, lo que generó aún más controversia y comentarios irónicos en la opinión pública.

Su relación con Corinna Larsen

Otra polémica relevante fue la confesión pública, en 2020, de Corinna Larsen sobre su relación sentimental con Juan Carlos I. La relación entre ambos comenzó en 2004 tras conocerse en una cacería en España, y se prolongó por varios años. Durante ese tiempo, compartieron una finca en Monte de El Pardo, muy cerca del palacio oficial, y el monarca incluso habría tenido planes de matrimonio con ella.

Juan Carlos y Bárbara Rey

Además de Corinna, la figura de Bárbara Rey emergió con fuerza en las polémicas del rey emérito. En 2023, Bárbara Rey reveló detalles íntimos sobre su relación con Juan Carlos I, diciendo que se había sentido «perjudicada» por la exposición pública del vínculo.

Desde los años 90, se han ido publicando informaciones sobre una relación entre Juan Carlos I y la actriz y Bárbara Rey. Dos años duró de manera intermitente este idilio, pues en los 80, Bárbara se casó con Ángel Cristo, el padre de sus hijos.

Su salida de España a Abu Dabi

En agosto de 2020, Juan Carlos I abandonó España rumbo a Abu Dabi. La decisión se produjo en medio de investigaciones sobre su patrimonio, presuntas irregularidades fiscales y polémicas relacionadas con donaciones recibidas durante su reinado. Aunque el Rey emérito subrayó que su salida respondía a su deseo de «evitar» que los problemas judiciales afectaran a la Corona, su traslado a los Emiratos Árabes Unidos simbolizó un distanciamiento definitivo de la vida institucional española, marcando un hito en la historia reciente de la monarquía.