El historial amoroso de Juan Carlos I vuelve a estar en el foco mediático tras la publicación de Reconciliación, sus memorias. Aunque en sus páginas solo habla de Corinna como «su gran error», lo cierto es que, durante su matrimonio con la Reina Sofía, el emérito se apoyó durante su Corona en cuatro mujeres que fueron grandes confidentes y de las que, a medida que pasa el tiempo, se sabe más -sobre todo, porque por ejemplo, una de ellas, ha contado con todo lujo de detalles su clandestina relación-. Todas ellas públicas, aunque no oficiales.

Su historia con Bárbara Rey

Sin lugar a dudas, Bárbara Rey ha sido una de las mujeres que ha formado parte de la vida del Rey Juan Carlos. A finales de los 70, la vedette recibió una llamada de teléfono del Emérito tras verla en televisión -pese a que en un principio pensó que era una broma-. Dos años duró de manera intermitente este idilio, pues en los 80, Bárbara se casó con Ángel Cristo, el padre de sus hijos.

Bárbara Rey besándose apasionadamente con el Rey Juan Carlos I. (Foto: Revista Privé).

Sin embargo, y tras firmar el divorcio con el domador fallecido, Rey retomó el contacto con el padre de Felipe VI o, al menos, así es como lo ha recordado Bárbara en numerosas ocasiones y en numerosos platós de televisión. De hecho, la vedette nunca ha tenido problemas a la hora de hablar de su relación con Juan Carlos I, del que ha descubierto algunos de los regalos que le hizo e incluso le ha llegado a lanzar advertencias.

Queca Campillo, la fiel amiga de Juan Carlos I

En 1981, durante un acto oficial con Obiang Nguema, el Rey Juan Carlos quedó prendado de una jovencísima Queca Campillo, una fotoperiodista que fue Premio Nacional de Periodismo Gráfico tras captar con su cámara numerosos acontecimientos históricos.

Si por algo se caracterizaba Queca era por su respeto y lealtad a la institución y, por supuesto al hombre. Por ello nunca habló sobre su historia con el emérito, aunque antes de fallecer en 2015 había comenzado unas memorias para contar su historia junto al padre de Felipe VI, así como todos los acontecimientos políticos que vivió junto a él.

Queca Campillo, la mujer que protegió al Rey Juan Carlos. (Fotos: Redes Sociales)

Queca siempre se ha considerado una de las grandes confidentes del marido de la Reina Sofía pues tenía una gran posición entre los medios de comunicación de la época tras trabajar en Pueblo o en Tiempo. Por ello era la mujer que le trasladaba al emérito lo que le preocupaba a los españoles.

Su relación era de lealtad absoluta y, aunque la realidad es que su historia comenzó de manera personal, con el tiempo se convirtió en una de las grandes amigas de Juan Carlos I.

Marta Gayá, su otro gran apoyo

Casi al mismo tiempo que Queca Campillo, Juan Carlos I conocería a Marta Gayá. Al igual que la fotoperiodista, Gayá siempre optó por la discreción y nunca ha hablado de su vínculo con el emérito.

Fue en los años 90 cuando ambos coincidieron por primera vez en una fiesta en Palma de Mallorca -uno de los destinos favoritos de Juan Carlos I-. Allí, el príncipe georgiano Zourab Tchokouta los presentó siendo amigo en común de ambos.

Marta Gayá. (Foto: Gtres)

Al igual que la postura de Campillo, Gayá también fue una de las mujeres en la vida de Juan Carlos I que siempre ha optado por la discreción y por ser un apoyo para el emérito.

Corinna Larsen, «el gran error» de Juan Carlos I

Juan Carlos I no ha tenido pudor alguno a la hora de referirse a Corinna Larsen como «el gran error» de su vida pese a que quedó prendado de la princesa al conocerla, con la que incluso quiso vivir una historia de amor oficial.

Aunque durante muchos años Corinna mantuvo el silencio, finalmente decidió contar a Okdiario todas las polémicas que ha protagonizado bajo la sombra del Rey emérito, como la cacería de Botswana. Una entrevista que, al parecer, no gustó al marido de la Reina Sofía y por la que decidió emprender acciones legales contra su ex pareja.

Corinna Larsen y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

La demanda, que se interpondrá en Suiza, alegará que las declaraciones públicas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein han dañado gravemente la imagen y el honor del monarca. El antiguo jefe del Estado podría solicitar una rectificación pública y una indemnización económica millonaria cuya cuantía por el momento se desconoce.