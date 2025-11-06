Juan Carlos I no ha querido ni hacer mención a Bárbara Rey en sus memorias. El Rey emérito -que acaba de publicar Reconciliación en Francia-, ha ahondado en algunos capítulos polémicos de su vida en este documento que todavía no ha llegado a España. En sus páginas, el padre de Felipe VI se ha pronunciado sobre su familia, su tensa relación con la Reina Letizia o incluso sobre Corinna Larsen.

Sin embargo, ni rastro de la vedette, como si no hubiera existido en su vida. Aunque se desconoce la razón por la que Juan Carlos I ha obviado este capítulo de su vida, la madre de Ángel Cristo ya adelantó que era previsible que no apareciera en ellas. «De una persona como él, no se puede esperar absolutamente nada. No me interesa lo más mínimo. Hay personas que utilizan a la gente y, cuando ya la han utilizado, no existen en su vida», sentenció. Al margen de la opinión de la de Totana y en vista de la ajetreada vida que el padre de Felipe VI ha tenido, todo apunta a que a pesar del affaire confirmado por la otra parte, su historia no tuvo importancia en la vida del Borbón.

Bárbara Rey besándose apasionadamente con el Rey Juan Carlos I. (Foto: Revista Privé).

Su primogénito con el domador también vaticinó que su madre no aparecería en Reconciliación, pues consideraba que el Rey emérito tenía otras vivencias mucho más interesantes: «No creo que hable de mi madre, no lo va a hacer. No creo que Juan Carlos hable de eso, tiene cosas más importantes que contar. Yo le hice un montón de fotos -refiriéndose a las famosas imágenes de la paella de la vedette al marido de Doña Sofía-«.

Quizás, la ausencia de Bárbara Rey en las páginas de Reconciliación es una de las grandes incógnitas, pues mantuvo un idilio con el padre de Felipe VI que comenzó a finales de los 70 y se extendió hasta comienzos de los 90. «La gran olvidada en las memorias de Juan Carlos», ha apuntado Ana Rosa Quintana, ya que el emérito sí que hace referencias a sus deslices extra matrimoniales -aunque no ha dado nombres-.

La reacción de Bárbara Rey

La reacción de la vedette no se ha hecho esperar y ha aparecido muy enfadada en El programa de Ana Rosa. «Si yo te digo algo, va a arder Troya. Van a caer chuzos de punta. Si vamos a hablar todas, vamos a necesitar a Espasa», ha comentado en pleno directo.

Bárbara Rey en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Unas palabras que dan cuenta que Bárbara se ha sentido humillada y olvidada en la vida de Juan Carlos I, a pesar de los audios y conversaciones que salieron a la luz a comienzos de año -más allá de sus íntimas fotografías en casa de la ex de Ángel Cristo- durante el tiempo en el que estuvieron en contacto y que no dejaban en buen lugar a Doña Sofía, que siempre ha permanecido fiel a la Corona.