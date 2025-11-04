En septiembre del 2024, salió a la luz uno de los mayores escándalos de Juan Carlos I: sus íntimas fotografías con Bárbara Rey en una comida en la casa de la vedette. Unas imágenes de las que el autor de las mismas habló: Ángel Cristo Jr. El hermano de Sofía Cristo no tardó en contar que fue él el responsable de captar este momento de su madre y del Rey emérito en actitud cariñosa en su domicilio. Sin embargo, su madre negó la mayor y fue entonces cuando comenzó una guerra familiar sin precedentes.

Un año después de la polémica, y tras todos los reproches y acusaciones entre madre e hijo, Ángel Cristo ha desvelado la condición que le ha puesto a su progenitora para tener un acercamiento: que reconozca que fue a él, teniendo tan solo 13 años, al que le obligó a hacer las fotografías con el padre de Felipe VI.

Bárbara Rey besándose apasionadamente con el Rey Juan Carlos I. (Foto: Revista Privé).

La condición de Ángel Cristo a su madre

Quedan unas horas para que el mundo entero conozca la historia de Juan Carlos I contada a través de unas memorias. Desde que se anunciara la fecha de su publicación, ya se han filtrado algunos capítulos de su vida: como su salida de España al exilio o su error amoroso con Corinna Larsen. Sin embargo, todavía se desconoce si el Emérito ha mencionado a Bárbara Rey, con la que tuvo una relación clandestina.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

Sobre este libro -que promete desvelar muchos secretos de Estado-, se ha pronunciado Ángel Cristo Jr., que ha asegurado que se lo va a leer. Además, antes de conocer su contenido, ha opinado que no cree que su madre forme parte de las memorias y de la historia del abuelo de la heredera al trono: «No creo que hable de mi madre, no lo va a hacer. No creo que Juan Carlos hable de eso, tiene cosas más importantes que contar. Yo le hice un montón de fotos -refiriéndose a las famosas imágenes de la paella de la vedette a Juan Carlos I-«.

«Yo si fuera Juan Carlos sí que hablaría del chantaje, eso sí. Yo creo que habría que hablar de ello. Ya lo habló Manglano en sus memorias y sí que creo que tiene importancia», ha añadido el primogénito de Bárbara, que ha dicho que está seguro que, tras contar sus vivencias, los españoles saben que su madre miente: «Yo creo que si eso es cierto, yo creo que después de la poca credibilidad que tiene y que la gente lo ha visto en su casa… Los españoles no son tontos, saben lo que es verdad y lo que es mentira y a ella se le nota -refiriéndose a su madre-. No tiene escapatoria».

Bárbara Rey y su hijo mayor, Ángel Cristo Jr. (Foto: Gtres)

Finalmente, el ex concursante de Supervivientes ha sorprendido al desvelar que la única manera de que exista un acercamiento con su madre es que esta reconozca que fue él quien hizo las famosas fotos de Bárbara y Juan Carlos I comiendo paella: «A ella lo único que le queda reconocer es lo que me hizo hacer, todo. Mínimo que reconozca que me puso a mí a hacer las fotos. Sería el comienzo de un perdón. Primero reconocer todas las barbaridades que me ha hecho hacer. Eso sería el principio para encaminar algo. Ya lo dije, espero que lo reconozca (…). El cariño no tiene nada que ver. Creo que por todo lo que se me ha tachado, me lo merezco. Yo no soy mi padre».