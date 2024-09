Salen a la luz las fotos de Juan Carlos I besándose apasionadamente con Bárbara Rey

Las fotos de Bárbara Rey besándose apasionadamente con el Rey Juan Carlos I ven por fin la luz tras permanecer 30 años guardadas en un cajón. Las imágenes las ha publicado en su portada la revista holandesa Privé después de que el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr., las haya vendido a dicha revista, tal y como él mismo ha declarado. En las fotografías se ven claramente los rostros de la ex vedette, así como las del Rey emérito, sentados ambos en una terraza y en una actitud distendida, cómplice y cariñosa.

Estas fotos, que salen a la luz justo después de que la revista Point de Vue publicase este martes que el Rey emérito publicará sus memorias el próximo enero en Francia, son las mismas a las que el hijo de Bárbara Rey se refirió en su día en el programa ¡De Viernes! y que las ha tenido guardadas hasta hoy. El enfrentamiento que mantienen actualmente madre e hijo es tan grave que este último no ha tenido ninguna duda en ponerlas a la venta no sólo a esta publicación, sino a otras que todavía no han trascendido.

Las fotos fueron tomadas en el año 1994 y, según las palabras de Ángel Cristo Jr. en su día en el programa de Telecinco, fue su madre la que le encargó que las hiciera para poder tener «la solución de su vida». Cabe recordar que en esa época, el hijo de la vedette contaba con tan solo 12 años. En dicha entrevista en televisión Ángel Cristo Jr. explicó que su madre le había pedido que se encargara de hacer dichas fotos ya que «después de tenerlas podría pedir trabajo a cambio».

El chantaje de Bárbara Rey al Juan Carlos I

Ángel Cristo Jr. fue totalmente explícito en dicha entrevista televisada y contó que, además de esas fotos que ahora han visto la luz, existen unas tomadas en la habitación y en la que él mismo reconoció en su día que «la calidad de la imagen era mal pero se podía distinguir qué estaba pasando en la cama».

A pesar de tener 12 años, en la entrevista concedida ese día, él mismo reconoció que lo hizo por ayudar a su madre. «Pensé que si hacía eso a mi madre le darían un trabajo y que con ello seríamos una familia feliz. La parte íntima, aunque te puede afectar, hay que tener en cuenta una cosa y es que a mi madre yo ya la había visto actuando, es raro ver a una madre con un hombre en la cama, pero tenía que hacerlo», explicó en dicha entrevista.

¿Podrían salir más fotos?

Si, tal y como explicó en su entrevista televisada en su día Ángel Cristo Jr., hizo fotos de su madre en la cama con el Rey emérito, la gran pregunta que cabe hacerse ahora es si saldrán a la luz también. ¿Se atreverá a tanto el hijo de Bárbara Rey?