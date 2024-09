‘Reconciliación’. ¿Qué intención tiene don Juan Carlos titulando así sus memorias?

Las memorias que publicará el rey Don Juan Carlos en enero de 2025 en Francia, según el semanario francés ‘Point de Veu’, llevan por título una palabra que no ha pasado desapercibida: ‘Reconciliación’. Toda una declaración de intenciones. Según la publicación gala, las memorias tendrán una extensión de unas 500 páginas y «corren el riesgo de causar revuelo en España». En Francia las publicará la editorial Stock.

Un libro de la importancia de unas memorias y de un personaje de envergadura como la figura de don Juan Carlos, no podría elegir un título cualquiera. Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, en conversaciones con este periódico cree que «el título del libro bien podría perfectamente aludir a la reconciliación de las dos Españas enfrentadas en la guerra civil, y que se hizo bajo el paraguas de su reinado, garantizando la vuelta de las libertades políticas en la concordia y, al mismo tiempo, puede también que sea una reconciliación con su padre que no pudo reinar y por cuya causa hubo un tiempo en el que Don Juan y Don Juan Carlos estuvieron enfrentados hasta que, finalmente, se reconciliaron, aunque, agrega, también cabe la posibilidad de la reconciliación con su propio hijo».

Puede que en la introducción del libro el rey Emérito explique las razones que le llevaron a elegir tan revelador título. ¿Pedir perdón al pueblo español por los errores cometidos especialmente en su última etapa como Jefe del Estado? ¿Estaría don Juan Carlos buscando la exoneración de los fallos que lo llevaron a su abdicación y posterior exilio? O, cabría preguntarse también si no es una búsqueda de la «absolución» en la figura de su hijo, el rey Felipe VI. Habrá que esperar a que el libro salga publicado y quizás entonces podremos responder, con casi total seguridad, a dichas preguntas.

Otro detalle es que ningún rey de la edad contemporánea ha publicado sus memorias, solo hay un antecedente y son las del Duque de Windsor que las escribió una vez había abdicado como Eduardo VIII y vivía en el exilio, lo cual no deja de ser curioso. Las editó aquí en España Grijalbo con el título ‘La vida de un rey. Memorias del duque de Windsor’, en 1973.

Las razones desveladas de don Juan Carlos

El padre de Felipe VI ha decidido dar el paso porque “tengo la sensación de que me están robando mi historia”. La revista francesa recoge en sus páginas que don Juan Carlos «en las memorias explica sus errores y sus malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como el que sabe que no le queda mucho tiempo”.

La editorial Stock pertenece al grupo Hachette, uno de los grandes grupos editoriales franceses, con carácter ahora mismo de multinacional. En España posee, a su vez, el Grupo Anaya en el que se encuentran editoriales de reconocido prestigio como Alianza Editorial y participa en un 45% en la famosa editorial Siruela, fundada por el hijo de la Duquesa de Alba. No ha trascendido qué editorial lo publicará en España

Don Juan Carlos publicará sus memorias en enero según el semanario francés Point de Vue. (Foto: Instagram Point de Vue).

Desde que se fuera a vivir a Abu Dabi, el rey emérito ha contado con la colaboración de sus amigos más cercanos que han contribuido en la recopilación de todos aquellos documentos que le ayuden a poner en orden su vida. Y lo han hecho por escrito en forma de memorias que serán firmadas por él, aunque la encargada de la edición y estilo es la escritora francesa Laurence Debray, la que fuera su biógrafa.

Según ‘Point de vue’, don Juan Carlos pretende con la publicación de su autobiografía, «reivindicar su legado para también pedir perdón por los errores cometidos y de ahí, precisamente, que se haya elegido el nombre de reconciliación». «Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios.

¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, ha publicado la revista francesa haciéndose eco de un extracto de dichas memorias de don Juan Carlos.

