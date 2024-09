El extraño movimiento de Bárbara Rey que puede dar un giro a su relación con Ángel Cristo

Hace unos meses estalló una bomba que nadie vio venir y que ha dado mucho de qué hablar en los platós de televisión. Ángel Cristo, quien siempre había estado en un segundo plano, decidió que lo mejor para todos era contar cómo había sido su infancia al lado de Bárbara Rey. Su testimonio le convirtió en la estrella de Telecinco, pero el precio que tuvo que pagar fue demasiado caro.

Ángel Cristo se ha separado de su familia. Hace meses que no habla ni con su madre ni con su hermana, pero lo que ha pasado este domingo 1 de septiembre podría cambiarlo todo. La vedette ha dado un giro de 180 grados a la historia al publicar una foto junto a Ángel. A pesar de haberle denunciado, ha lanzado un mensaje que ha puesto en circulación nuevas teorías.

La imagen que ha publicado Bárbara Rey. (Foto: Instagram)

Bárbara Rey ha escrito unas palabras que están dando mucho de qué hablar: «En los Alpes franceses con mi hijo Angel Cristo. Un viaje muy bonito». Los seguidores de la artista no han tardado en preguntarle si se han reconciliado. Es evidente que todavía no han llegado a un acuerdo, de hecho Bárbara ha demandado a su primogénito pata intentar que deje de hablar de ella en televisión.

No obstante, este nuevo capítulo ha desconcertado a gran parte del público. ¿Por qué Bárbara ha tenido un detalle con Ángel si teóricamente llevan meses sin cruzar palabra? La actriz defiende que sigue adorando a su hijo, a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos.

Así ha reaccionado el público

Los seguidores de Bárbara Rey han puesto en valor el gesto que ha tenido. Este paso podría acercarla a Ángel Cristo, aunque este último de momento no se ha pronunciado. Los que sí han reaccionado son los usuarios de Instagram, plataforma donde se ha publicado la comentada fotografía.

Bárbara Rey, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Ya veréis cómo con el tiempo volvéis a estar juntos y a viajar. Una madre es una madre y un hijo también», le dice una de sus admiradoras. «Ay, se nota que le quieres. Dejar atrás los malos tiempos», le recomienda otra. Sin embargo, hay dos mensajes que han llamado mucho la atención. Uno es el de la periodista Beatriz Cortázar, experta en crónica social y actual colaboradora de Y ahora Sonsoles.

«Siempre quedarán los buenos recuerdos», ha escrito Beatriz. El otro rostro conocido que se ha puesto en contacto con Bárbara a raíz de esta iniciativa es la escritora Silvia Taulés, quien ha publicado una sola palabra: «Guapos».

Paloma Barrientos, una de las tertulianas de Fiesta, no lo ha pensado dos veces y le ha preguntado a Bárbara Rey por esta iniciativa. La actriz, tan sincera como siempre, no ha dudado en responder. Según sus palabras, simplemente ha publicado esta foto porque le apetecía. Exactamente ha dicho: «No pasa nada, pongo la foto porque quiero. Ángel sigue siendo mi hijo».

Ángel Cristo continúa con su vida junto a Ana Herminia

Ángel Cristo, con Ana Herminia. (Foto: Gtres)

Igual que le ha sucedido a Kiko Rivera con Irene Rosales, Ángel Cristo ha encontrado en su pareja una fuente de apoyo. Tanto es así que está dispuesto a pasar por el altar para formalizar su relación. Próximamente se darán el ‘sí quiero’ durante una ceremonia que, de momento, no contará con la presencia de Bárbara Rey ni de Sofía Cristo.

El ex concursante de Supervivientes, según su relato, ha sufrido mucho y necesita tiempo para pensar. Por suerte está bien acompañado y sabe en quién puede confiar, pero ¿qué efecto tendrá en él el paso que ha dado su madre este fin de semana?