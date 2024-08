Kiko Rivera e Irene Rosales ignoran los problemas de salud de Isabel Pantoja y ‘viven la vida’ en Ibiza

La familia Pantoja atraviesa un momento de gran desunión y tensión, marcando un contraste significativo entre las distintas ramas del clan. La matriarca, Isabel Pantoja, se encuentra inmersa en una tormenta de problemas tanto personales como profesionales.

Desde principios de año, Isabel ha estado ocupada con su gira conmemorativa por sus 50 años en la música. A pesar de su éxito en el escenario, su vida personal ha sido un caos. La cantante ha decidido poner en venta sus propiedades, incluyendo la emblemática finca Cantora y un apartamento en el barrio de El Tardón en Sevilla, que actualmente alberga a su cuñada Junco. La situación se ha complicado aún más con una demanda desahucio interpuesta contra Junco, lo que ha intensificado el conflicto familiar.

Isabel Pantoja en uno de sus últimos conciertos en Albacete. (Foto: Redes Sociales)

Además, en un intento de proteger su privacidad, Pantoja ha impuesto un contrato de confidencialidad a todos sus empleados. Pero el miércoles 28 de agosto, la situación se agravó cuando la periodista Leticia Requejo reveló en exclusiva en el programa TardeAr que Isabel había estado incontactable en la madrugada del 27 de agosto. Según la información, varios médicos del hospital Reina Sofía intentaron contactar a la artista sin éxito. Ante la falta de respuesta, recurrieron a Mariló de la Rubia, antigua amiga y gestora médica de la cantante, quien también falló en su intento de comunicación. Después de varios intentos, Mariló envió mensajes a Agustín, el hermano de Isabel, que tampoco recibió respuesta. La falta de reacción durante casi doce horas ha aumentado la preocupación por su estado.

Irene Rosales y Kiko Rivera disfrutan de unas vacaciones de lujo en ibiza. (Foto: Redes Sociales)

Mientras, Kiko Rivera disfruta de un verano a todo lujo en Ibiza junto a su esposa, Irene Rosales. Lejos de los conflictos familiares, Kiko se está relajando en el exclusivo Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, un destino de alto standing conocido por sus precios elevados y su vibrante vida nocturna. Con estancias que alcanzan los 800 euros por noche, el DJ se ha entregado a la diversión y el descanso, alternando entre fiestas en discotecas y cenas románticas con su esposa. Sus redes sociales están llenas de imágenes que reflejan una vida despreocupada y placentera, en marcado contraste con la complicada situación de su madre.

Kiko Rivera baila en la piscina de su hotel de lujo en Ibiza. (Foto: Redes Sociales)

En paralelo, Isa Pantoja, hija de Isabel, ha tomado distancia de su madre. La ex concursante de Supervivientes ha encontrado estabilidad y felicidad en su nueva casa en El Puerto de Santa María, donde vive con su pareja Asraf Beno. En una reciente entrevista para la revista Lecturas, Isa se mostró sincera sobre su relación con su madre, expresando sin rodeos: “Si a mi madre le pasa algo, no me sentiré culpable”.

Así, la familia Pantoja se encuentra en una situación de evidente desunión y conflictos, con cada miembro manejando sus propios problemas y estilos de vida, mientras los escándalos y la tensión continúan acumulándose.