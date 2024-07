Mariló de la Rubia se pronuncia sobre el estado de salud de Isabel Pantoja

Apenas unas horas después de que Isabel Pantoja haya hecho público un comunicado con el que pone fin a las especulaciones acerca de su estado de salud, Mariló de la Rubia, quien fuera su íntima amiga, ha roto su silencio sobre este asunto. La oftalmóloga cordobesa ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de la clínica en la que trabaja y, preguntada expresamente por ello, Mariló se ha mostrado de lo más tajante.

La que fuera amiga de Isabel Pantoja, muy educada con los medios de comunicación congregados en el lugar, ha asegurado que no sabe cómo se encuentra la cantante. «Yo no sé nada», se ha limitado a decir. Unas palabras que dejan todavía más constancia de que entre la tonadillera y Mariló no existe relación alguna en la actualidad después de que Agustín Pantoja, según trascendidó, impusiera una serie de normas para ir a ver a la artista a sus conciertos, y de que mostrara, asimismo, rechazo a la estrecha amistad entre ambas protagonistas.

Mariló de la Rubia, en Córdoba. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de febrero cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la amistad especial entre Mariló de la Rubia e Isabel Pantoja después de que vieran la luz unas imágenes de ambas paseando, muy cómplices, por las calles de Córdoba. Hasta ahora, que se tenga constancia, Mariló es quien trata a Isabel Pantoja de su dolencia en los ojos y con quien estuvo recuperándose de una pequeña intervención el pasado mes de octubre. La artista, cabe recordar, padeció a finales del año pasado una infección en el iris.

El comunicado de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha emitido un comunicado este miércoles, junto a la productora de su gira actual, en el que ha avisado que tomará medidas legales para quienes continúen especulando sobre su estado de salud y una posible cancelación de su gira. De acuerdo con lo presentado en el escrito, dichas informaciones son «totalmente arbitrarias, infundadas y alejadas de la realidad, entrañando un peligro para el adecuado desarrollo y continuación del tour, produciendo, o siendo susceptible, por tanto, de producir, unos efectos perjudiciales y dañinos para todo el numeroso equipo involucrado en la preparación y desarrollo de una gira tan importante como la de 50º Aniversario».

El equipo legal de la artista ha continuado el texto recordando que las noticias que han salido a la luz en los últimos días sobre el estado de salud de la mencionada pueden acarrear problemas legales, ya que los daños morales y económicos que están generando en la vida de Isabel pueden ser reclamados por vía judicial para su reparación: «Además del Derecho al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocido y garantizado por la Constitución Española, con carácter general, en el Derecho español se establece que toda persona tiene derecho a que se respete el derecho a la intimidad y al carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley», explica.