Isabel Pantoja zanja los rumores sobre su gira y su salud: comunicado y medidas legales

Tal y como ha avanzado el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, Isabel Pantoja ha emitido un comunicado junto a la productora de su gira actual en el que avisa que tomará medidas legales para quienes continúen especulando sobre su estado de salud y una posible cancelación de su gira. De acuerdo con lo presentado en el escrito, dichas informaciones son «totalmente arbitrarias, infundadas y alejadas de la realidad, entrañando un peligro para el adecuado desarrollo y continuación del tour, produciendo, o siendo susceptible, por tanto, de producir, unos efectos perjudiciales y dañinos para todo el numeroso equipo involucrado en la preparación y desarrollo de una gira tan importante como la de 50º Aniversario».

El equipo legal de la artista continúa el texto recordando que las noticias que han salido a la luz en los últimos días sobre el estado de salud de la mencionada pueden acarrear problemas legales, ya que los daños morales y económicos que están generando en la vida de Isabel pueden ser reclamados por vía judicial para su reparación: «Además del Derecho al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocido y garantizado por la Constitución Española, con carácter general, en el Derecho español se establece que toda persona tiene derecho a que se respete el derecho a la intimidad y al carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley», explican.

Isabel Pantoja, en un concierto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Así, el comunicado concluye desmintiendo rotundamente «lo afirmado sobre la salud de Isabel Pantoja y sobre la continuidad de la Gira 50º Aniversario» y reiterando que ejercerán las acciones oportunas «en defensa contra las injerencias o ataques sufridos y en demanda compensación de los daños y perjuicios causados». Por último, la productora y la propia Isabel Pantoja aseguran que la gira sigue adelante y que, lejos de cancelarse sus próximos conciertos, esperan ver a todos los fans de la intérprete el próximo 3 de agosto en Castellón, disfrutando de los temas más emblemáticos de su carrera sobre los escenarios. Cabe recordar que el último espectáculo que ha ofrecido Isabel ha sido el realizado el pasado 22 de junio en Illescas, Toledo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

El origen de los rumores

Fue el pasado viernes, 5 de julio, cuando saltaron todas las alarmas acerca del estado de salud de la tonadillera. El espacio televisivo Así es la vida comenzaba su programa con una información exclusiva que señalaba que Isabel Pantoja había sido ingresada urgentemente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por motivos que eran completamente desconocidos. Más tarde, el formato presentado por Sandra Barneda y César Muñoz anunciaba que ya había dado de alta pese al «preocupante» estado de salud que sufría.

El programa ‘Así es la vida’ hablando del supuesto ingreso de Isabel Pantoja en un hospital de Córdoba. (Foto: Mediaset)

Desde ese momento, multitud de informaciones han especulado sobre el problema de salud que podría paralizar la gira de la cantante y, hasta este miércoles 10 de julio, Isabel no se había pronunciado al respecto. Quien sí que lo hizo fue su sobrina Anabel Pantoja, la cual visiblemente molesta, desmintió por completo el alarmante estado salud del que todo el mundo se estaba haciendo eco. «Está todo, dentro de lo que cabe, bien. Si no, no estaría aquí comprando en el supermercado», sentenciaba.