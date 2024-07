Anabel Pantoja desmiente el alarmante estado de salud de su tía Isabel

El estado de salud de Isabel Pantoja se ha posicionado en el centro del huracán mediático de los últimos días. Fue el pasado viernes, 5 de julio, cuando saltaron todas las alarmas tras conocerse, de la mano del programa Así es la vida, que la tonadillera había ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a las 5:00 de la mañana, por un grave revés de salud que, a día de hoy, continúa siendo todo un misterio. Horas después, tal y como ha trascendido, abandonó la clínica, pero la expectación acerca de cómo se encuentra la artista no ha cesado en ningún momento.

Este martes, 9 de julio, Anabel Pantoja ha sido sorprendida por la prensa mientras paseaba por las calles de Madrid y, lejos de optar por el silencio, la influencer ha estallado zanjando todo tipo de rumores mientras desmentía el alarmante estado de salud de su tía. «Está todo, dentro de lo que cabe, bien. Si no, no estaría aquí comprando en el supermercado», comenzaba a decir.

Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Yo no tengo que aclarar nada, lo tiene que aclarar la protagonista. Yo no soy la portavoz. La salud de una persona es algo muy íntimo. […] Solo te puedo decir que yo estoy tranquila, dentro de las cosas que una persona tenga que hacerse», proseguía.

Continuaba mostrándose visiblemente molesta con todas las informaciones que habían trascendido sobre las posibles enfermedades que podía tener Isabel Pantoja, las cuales aseguraba que le habían provocado unos nervios que no son muy convenientes en su estado, ya que se encuentra embarazada de cinco meses. «No estoy en un estado para darme esos sustos ahora. Estoy tranquila he hablado con ella. No está en la UCI. Estoy nerviosa porque estoy en mi estado. Entenderme», sentenciaba.

Cuándo y cómo va a conocer el sexo de su bebé

Más allá del vendaval mediático en el que está sometido el clan Pantoja por el estado de salud de la intérprete de Marinero de lunes, Anabel Pantoja también se encuentra viviendo una dulce espera. La prima de Kiko Rivera está embaraza de cinco meses y, tal y como ella misma ha revelado desde el plató del Supervivientes, este sábado, 13 de julio, conocerá el sexo del bebé. «Lo descubro el sábado en Sevilla, que celebro mi cumple y lo voy a ver con todos los míos», decía.

Anabel Pantoja en el programa ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Mediaset)

«Va a ser muy bonito, ya lo verás. Lo voy a colgar para todo el mundo, sin vender nada […] Yo una avioneta no, yo abriré un sobre o una cosa así», añadía. Jorge Javier Vázquez, haciendo gala de su naturalidad, confesaba que «por su bien» lo mejor es que fuera un niño, sin desvelar el motivo que le había llevado a pensar que sería lo más conveniente para la sobrina de la tonadillera.