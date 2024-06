Agustín Pantoja rehúye de los rumores que lo culpan de la enemistad de su hermana y Mariló

En los últimos días, son varios los medios de comunicación que se han hecho eco de la enemistad entre Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia después de que ambas mujeres se mostraran inseparables. Y con ello, puesto en el disparadero al hermano de la tonadillera, Agustín Pantoja. Pues todo apunta a que Mariló habría roto su amistad con la cantante después de que el hermano de Isabel Pantoja haya impuesto una serie de normas para ir a ver a la artista a sus conciertos, y de que haya mostrado, asimismo, rechazo a la estrecha amistad entre ambas protagonistas.

Este miércoles, Agustín Pantoja ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones del aeropuerto de Almería, la ciudad andaluza donde Isabel Pantoja ofreció un concierto este pasado fin de semana, en el marco de la gira por su 50 aniversario sobre los escenarios. El hermano de Isabel Pantoja ha tenido la oportunidad de aclarar lo ocurrido y poner fin a la polémica. Sin embargo, Agustín ha ignorado por completo las preguntas de la prensa congregada en el lugar expresamente para la ocasión.

Agustín Pantoja, en el aeropuerto de Almería. (Foto: Gtres)

Agustín Pantoja ha guardado absoluto silencio y no se ha pronunciado sobre nada que tenga que ver con la tonadillera y Mariló de la Rubia, ni con él mismo. Tampoco lo ha hecho sobre el embarazo de su sobrina Anabel, ni sobre las cuestiones que tenían que ver con la gira de Isabel Pantoja y el éxito de la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja ya sea en Almería u otras ciudades que ya ha visitado.

El origen del conflicto entre Mariló de la Rubia y Agustín Pantoja

Fue la periodista Leticia Requejo la que, hace escasos días, aseguró en el programa TardeAR, en Telecinco, que «la guerra entre Mariló y Agustín» acababa de estallar. «La gran afectada es la propia Isabel Pantoja», afirmó. La colaboradora desveló que Agustín habría tenido una serie de «feos y malas contestaciones» hacia Mariló, llegando incluso a darle órdenes, que no habrían sentado nada bien a la cantante. Según Letizia, el hermano de la tonadillera habría llegado a pedir a Mariló no ser amable con la prensa y no fotografiarse con los fans de Isabel Pantoja para evitar destacar mediáticamente frente a la tonadillera. «Tiene celos de su relación de amistad», Leticia.

Pero hay más. Según, la colaboradora, lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Zaragoza habría supuesto un punto de inflexión en la relación entre Agustín y Mariló. Después del show de Isabel ofrecido en la capital de Aragón, la cantante se fue a cenar con los seres queridos que le acompañaron durante la jornada, entre los que se encontraba Mariló. En ese momento, Agustín toma la decisión de que su hermana y su amiga se desplacen en coches diferentes hasta el restaurante, algo que sienta muy mal a la cordobesa, hasta el punto de que decide ausentarse de la velada y regresar a su tierra natal. «La cantante está harta y está empezando a abrir los ojos».