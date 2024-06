La reacción de Anabel Pantoja a la ruptura de amistad de su tía Isabel con Mariló de la Rubia

Mariló de la Rubia y su familia han roto todo tipo de vínculo con Isabel Pantoja. Así lo confirmó Antonio Rossi el pasado viernes en el programa Vamos a ver, donde informó que tras el mal trato recibido por parte de Agustín Pantoja en las últimas semanas, la cordobesa había decidido terminar su amistad con la tonadillera. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas de la noticia se han pronunciado al respecto, aunque ha llamado especial atención la reacción de Anabel Pantoja al ser preguntada por dicha ruptura.

Pese a querer respetar el blindaje que mantiene su tía, en cuanto a su vida personal se refiere, la influencer no ha podido evitar la risa cuando los reporteros encargados de seguir sus pasos le han preguntado, en el aeropuerto de Almería, sobre las informaciones acerca del fin de la amistad de la artista con Mariló de la Rubia. En las imágenes se puede ver cómo se tapa la boca para no ser capturada riéndose, al mismo tiempo que aseguraba que no desmentía ni confirmaba nada de lo que ha trascendido, por lo que no iba a contestar a ninguna de las preguntas.

Anabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta reacción ha llamado la atención de propios y extraños, ya que cabe destacar que, gracias a Mariló de la Rubia, Anabel pudo conocer a David Rodríguez, su actual pareja y futuro padre de su primer hijo. David comenzó a ser conocido como el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, puesto de trabajo que consiguió gracias a la cordobesa, según ha podido confirmar este medio. Y es que, anterior a su empleo junto a la artista, estaba contratado en la misma clínica privada de salud que Mariló, la cual le ofreció servir a la intérprete de Marino de luces con sus conocimientos sobre osteopatía (gracias a su amistad con la misma).

Anabel Pantoja en Almería. (Foto: Gtres)

A la reacción de Anabel Pantoja se suma la de su tía Isabel, la cual, lejos de pronunciarse sobre los frentes abiertos que han vuelto a situar su nombre en la primera plana de la noticia, ha asegurado que «está muy feliz». Lo ha hecho en la misma ciudad que su sobrina, en Almería, tras realizar su concierto de su gira 50 aniversario.

El origen del fin de la relación entre Mariló e Isabel

«La guerra entre Mariló y Agustín acaba de estallar. Y la gran afectada es la propia Isabel Pantoja». Con estas palabras, Leticia Requejo confirmaba desde el plató del programa TardeAR el inicio del fin de la buena relación entre la cordobesa y la cantante. Según la periodista, el hermano de Isabel tiene celos de la amistad de ambas y lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Zaragoza fue el detonante de todo. Después del show ofrecido en la capital de Aragón, la cantante se fue a cenar con sus seres queridos que le acompañaron durante la jornada, entre los que se encontraba Mariló. En ese momento, Agustín toma la decisión de que su hermana y su amiga se desplacen en coches diferentes hasta el restaurante, algo que sienta muy mal a la cordobesa, hasta el punto de que decide ausentarse de la velada y regresar a su tierra natal.

Leticia Requejo en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

En un principio, la comunicadora hizo hincapié en que Isabel «estaría empezando a abrir los ojos» con Agustín, pero nada más lejos de la realidad. Y es que Antonio Rossi, a finales de la semana pasada, aseguró que la tonadillera no se iba a separar de su hermano, pese a las amistades que le obligaba a dejar en el camino. «Isabel Pantoja está al lado de su hermano y lo estará siempre. Él es la única persona en la que vuelca toda su confianza y jamás se va a romper esa relación», sentenciaba el colaborador del matinal de Mediaset.