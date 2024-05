Isabel Pantoja ha puesto rumbo a Zaragoza, este jueves, desde Jerez de la Frontera, a razón del concierto que tiene previsto ofrecer en la capital aragonesa este sábado, día 25 de mayo, en el marco de la gira con la que celebra su 50 aniversario sobre los escenarios. Lo ha hecho acompañada por su hermano, Agustín Pantoja, a bordo de un vuelo privado y esquivando las preguntas de la prensa congregada en el lugar adrede para la ocasión. Unas horas más tarde, ha viajado a la ciudad Mariló de la Rubia, quien se ha convertido en el máximo apoyo de la tonadillera en los últimos tiempos.

Si bien los medios de comunicación no han podido recoger ninguna imágen de Mariló previa a su desplazamiento, sí lo han hecho a su llegada al hotel en el que está previsto que Isabel Pantoja pernocte en los últimos días. Mariló se ha dejado ver visiblemente tranquila y ajena a las especulaciones que han surgido a raíz de los conciertos que la madre de Kiko Rivera ha cancelado. Y es que aunque ha sido preguntada expresamente por ello, Mariló ha preferido guardar silencio y se ha limitado a sonreír ante las cámaras.

Mariló de la Rubia, en el interior de un hotel en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Ha sido este mismo jueves cuando la crónica social de nuestro país se ha hecho eco, precisamente, de un nuevo problema que compele a la intérprete de Marinero de luces a suspender tres shows más de su gira homenaje. En concreto, se han cancelado los conciertos previstos en Nerja, Sotogrande y Córdoba. Según el programa Vamos a ver, en Telecinco, esto se debe a varios «desacuerdos entre las empresas de la gira 50 aniversario de Isabel Pantoja». «Hay una serie de dificultes y de no entendimientos. No se ha llegado a un entendimiento final. […] Ha habido palabras altas y cosas que no se han hecho bien y han decidido suspenderlo todo», ha expresado Antonio Rossi, colaborador del formato.

Ya el día 24 de abril, cabe recordar, Isabel Pantoja emitió un comunicado anunciando que debía suspender el concierto que tenía previsto ofrecer el día 30 de ese mismo mes en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, fue debido a una tromboflebitis, una inflamación que provoca la formación de un coágulo en la sangre y que supone el bloqueo de una o más venas, por la cual la tonadillera ya ha sido dado de alta. La actuación quedó aplazada al próximo mes de septiembre, y puso en duda, específicamente, el siguiente show de la artista, programado en Zaragoza. El concierto de este sábado en la provincia aragonesa se llevará a cabo con el recuerdo de que, hace diez años, en el mismo lugar, Isabel Pantoja se enteró de su entrada en prisión por el Caso Malaya.

Quién es Mariló de la Rubia

La mujer con la que en los últimos meses de ha dejado ver Isabel Pantoja es una reputada oftalmóloga cordobesa, y gerente de una conocida clínica de la ciudad desde hace más de dos décadas. Asimismo, la amiga de la tonadillera es la encargada de controlar la agenda médica de la intérprete de Isabel, además de escritora. De hecho, hace seis años publicó su libro La estirpe, que promocionó en la televisión local de su ciudad.

Según contó la periodista Gema López en Espejo Público, Mariló e Isabel se conocen desde hace más de dos décadas. «Se conocen desde hace 20 años. Mariló y su madre le hacían muchísimos regalos a Isabel y estuvieron frecuentando Cantora», explicó la periodista. «Isabel Pantoja ha ido desechando de su vida todas aquellas amigas que eran incondicionales, y que en su mayoría tenían dinero, para acercarse más a Mariló», añadió.