Isabel Pantoja cancela dos conciertos más de su gira: este es el motivo

Hace menos de un mes, Isabel Pantoja y su equipo emitieron un comunicado oficial donde anunciaban que se habían visto obligados a cancelar el concierto programado para el día 30 de abril en Tenerife por motivos de salud de la tonadillera. Ahora, la artista ya está recuperada y dispuesta a deleitar a su gran elenco de fans sobre los escenarios, pero un nuevo problema ha vuelto a compeler a la intérprete de Marinero de luces a suspender dos shows más de su gira homenaje.

Así lo han informado este jueves, 23 de mayo, las empresas promotoras encargadas de dichos conciertos. Antonio Rossi ha tenido acceso al escrito oficial mencionado y ha compartido, desde el plató del programa Vamos a ver, las palabras del comunicado: «Debido a que ha habido desacuerdos entre las empresas de la gira ’50 aniversario’ de Isabel Pantoja, no será posible la celebración de los conciertos previstos en Nerja, Sotogrande y Córdoba», trasladaba el periodista.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

El colaborador del espacio televisivo ha querido explicar que lo ocurrido es algo ajeno a Isabel Pantoja, ya que se trata simplemente de un desacuerdo entre las empresas promotoras que gestionan los shows que estaban planificados en las tres ciudades citadas. «Hay una serie de dificultes y de no entendimientos. No se ha llegado a un entendimiento final. […] Ha habido palabras altas y cosas que no se han hecho bien y han decidido suspenderlo todo», añadía. Por otro lado, Rossi ha destacado que el concierto de la ciudad malagueña nunca fue publicitado por la propia artista, a diferencia de los otros dos lugares citados.

Por otro lado, el periodista ha confirmado que Córdoba y Cádiz podrán ver el espectáculo de la artista pero en fechas diferentes a las estipuladas en un principio, ya que se gestionarán con empresas diferentes. Sin embargo, la ciudad de la Costa del Sol no tendrá la misma suerte, ya que, por ahora, la tonadillera continúa sin querer tener ningún tipo de relación artística con Málaga, tal vez por todo lo que vivió en el pasado con Julián Muñoz. Cabe destacar que también se ha negado a cantar en Fuengirola, Starlite y Marbella.

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Pese a los continuos obstáculos a los que se está teniendo que enfrentar, Isabel Pantoja no se da por vencida y, lejos de paralizar sus planes profesionales, Antonio Rossi ha confirmado que la artista está a punto de anunciar cinco conciertos nuevos: «Puedo decir que va a cerrar cinco ciudades más en España, así que hasta final de año va a estar cantando sin parar», sentenciaba.

Zaragoza, su próxima parada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

El próximo sábado, 25 de mayo, Isabel Pantoja se enfrentará a uno de sus conciertos más esperados. Y es que después de su obligada parada por problemas de salud, la tonadillera se subirá al escenario de Zaragoza para conmemorar los 50 años de su carrera musical. El público maño espera con ansias el show de la artista, ya que las entradas están prácticamente agotadas. Cabe recordar que su último concierto en la capital aragonesa fue el 10 de octubre de 2014 en el pabellón Príncipe Felipe, mismo enclave al que regresará en apenas 48 horas.