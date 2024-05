El motivo por el que Isabel Pantoja se niega a cantar en Málaga

Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira. Aunque esta vez, no por nada que tenga que ver con su estado de salud y/o relación con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. La tonadillera ha copado varios titulares a razón del transcurso de la gira con la que celebra su 50 aniversario sobre los escenarios, y en especial, el motivo por el que se habría negado a actuar en una de las principales provincias españolas: Málaga.

Ha sido el programa Vamos a ver, en Telecinco, el que este jueves ha puesto sobre la mesa este asunto después de que la artista haya sonado como cabeza de cartel de un festival de música de Nerja, sin estar dicha actuación plasmada en la página web oficial de Isabel Pantoja. «Aparece en un cartel de un festival de Nerja, pero en la web oficial no aparece y por tanto no está oficializado. No aparece, pero en la web del festival se siguen vendiendo entradas. Esto es un problema que tienen que resolver y veremos a ver cómo acaba», ha comenzado diciendo el periodista Antonio Rossi en el citado programa.

Antonio Rossi, en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Isabel Pantoja se ha negado por activa y por pasiva a cantar en la provincia de Málaga. Ha rechazado Fuengirola, Málaga, Starlite y Marbella. Que haciendo cuentas con el caché que tiene son casi 400.000 euros a los que ha dicho que no poniéndole todas las posibilidades», ha detallado el colaborador. Unas palabras para cuya explicación se encuentra en los malos recuerdos que tiene la intérprete de Marinero de luces en la capital de la provincia homónima, en Andalucía, con respecto a la operación policial por la que acabó en prisión en noviembre de 2014.

Es tal la negativa de Isabel Pantoja por actuar en Málaga que Antonio Rossi ha afirmado que las organizaciones de los conciertos le han puesto «todas las posibilidades» para que no tenga que revivir aquello que tanto le hizo sufrir: «Incluso si no quiere aterrizar en el aeropuerto de Málaga, por no recordar lo que pasaba con el avión que empezó a destapar todo, le buscaban un helipuerto, le buscaban una pista, le buscaban cualquier opción que le llevara casi directamente al recinto sin tener que ni pernoctar en Málaga. Y no ha habido manera», señala. Una decisión que ha sido tan respetada como cuestionada por los colaboradores sentados en el sofá del programa.

