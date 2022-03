Los detalles que podrían llevar a Isabel Pantoja a ingresar de nuevo en la cárcel

Isabel Pantoja se ha visto envuelta en nuevo problema legal. La tonadillera se podría enfrentar a tres años de cárcel por un delito de insolvencia punible. Así lo ha confirmado Viva la vida, que ha podido acceder a los documentos pertinentes del juicio que tendrá lugar este 22 de marzo. En tan solo una semana, el juzgado número 5 de Málaga decidirá si Isabel es culpable o inocente.

La pena a la que se enfrenta la cantante serían tres años de prisión por haber sido partícipe de una práctica ilícita que permitía la venta de dos propiedades embargadas por más de dos millones de euros, entre ellas su famosa casa de La Pera. Un acuerdo que se formaliza en marzo de 2015, mientras se encuentra en prisión. La duda es cómo consigue firmar Isabel el acuerdo si está en la cárcel desde noviembre del año anterior. Pues lo habría hecho dándole poderes a su hermano Agustín Pantoja, algo que no le restaría implicación en este proceso ilegal. “María Isabel Pantoja Martín ha declarado que no intervino en los hechos denunciados porque estaba ingresada en prisión. El mismo día, 19 de marzo de 2015, estando en prisión, María Isabel Pantoja Martín acordó la venta de los dos inmuebles y el otorgar poder a su hermano para que firmara las dos escrituras”, se ha podido leer en los documentos proporcionados por Mediaset.

Tan solo seis días antes, la querellada habría otorgado este poder a Agustín. “Si la acusación particular consigue acreditar aquello que basa su acusación, es muy probable que Isabel Pantoja sea condenada”, ha manifestado un abogado al programa. Un panorama nada adelantador para la tonadillera, puesto que, aunque su hermano está llamado para testificar, es ella quien aparece como cooperadora necesaria en esta trama de insolvencia punible. Un supuesto delito que podría suponer la segunda vez que Isabel Pantoja ingresa en prisión.

Este juicio y los desencuentros familiares a los que está teniendo que hacer frente serían los causantes del preocupante estado anímico de Isabel. Ha sido su hija, Isa Pi, la que ha confesado a Joaquín Prat la situación tan convulsa que está atravesando su madre, que ha tomado la decisión de recurrir a profesionales. Estas declaraciones han sido precedidas por la pregunta de si Isabel había felicitado a su nieto, a lo que su hija ha respondido que no: “No ha recibido felicitación, pero tiene una explicación”. Tras la extrañeza de Isa Pantoja, esta ha decidido ponerse en contacto con su prima Anabel para saber cómo se encontraba su madre, a lo que esta le ha explicado que actualmente Isabel no tiene móvil. “Mi madre tiene depresión, siempre lo he dicho, mi madre tiene problemas. Ha pasado todo lo que ha pasado sin tratamiento y ahora tiene ayuda y le habrán recomendado que no esté con el teléfono», ha manifestado, asegurando que Isabel Pantoja ha sido muy valiente por buscar ayuda para cortar de raíz sus problemas. La intérprete de Ahora estoy mejor ha admitido que, aunque la tonadillera no esté pendiente de los medios, siempre acaba enterándose de los escándalos que salpican a su familia: “Aunque mi madre no esté entrando en las webs, la información le llega, así que si le han aconsejado que no tenga teléfono por su salud, lo está haciendo”.