Anabel Pantoja no levanta cabeza. La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en un momento crítico de su vida. El pasado mes de septiembre daba el último adiós a su abuela, doña Ana justo unos días antes de que se celebrase su boda con Omar Sánchez en La Graciosa. De hecho, Kiko Rivera tomó la decisión de no acudir a la ceremonia y tuvo una discusión con su prima por este motivo. Desde entonces, el DJ y la influencer han visto cómo la relación de “hermanos” que siempre han tenido se quedaba en el pasado.

Este lunes, Anabel se ha sentado en La Cápsula, una sección que se ha emitido en Sálvame donde ha podido recordar algunos episodios de su pasado, así cómo sincerarse sobre la complicada etapa que está atravesando. Durante la entrevista, la colaboradora ha tenido que hacer frente a un tema que lleva acaparando titulares en los medios de la prensa rosa desde hace más de un año: el distanciamiento de su tía y el DJ.

“Me gustaría que todo fuera como antes”, se ha lamentado Anabel Pantoja con los ojos repletos de lágrimas. “Pero yo no puedo hacer nada”, ha añadido inmediatamente. “Que disfrute de sus nietos, de su madre, Isa, también… porque se lo merece. Yo no estoy en el papel de ella o de él”, ha explicado. “Yo te hablo en el papel de hija que está atravesando por una situación complicada. A mi nadie me va a separar del que me dio la vida… -hace referencia a su progenitor, Bernardo Pantoja, que atraviesa un bache de salud-“, ha reflexionado.

Kiko Rivera Anabel Pantoja siempre han mantenido una excelente relación. “Yo nunca voy a dejar de querer a alguien ni nunca voy a tirar a nadie que quiero. Nunca”, ha dicho sobre su primo. “Es verdad que la relación ya no es la misma. ¿Qué no he sido perfecta? Ninguno lo hemos sido nunca. Pero yo creo que siempre he intentado estar a la altura siempre”, ha indicado.

El cantante le recriminó hace unos meses a Anabel que no quiso escucharle cuando éste quería mostrarle ciertos documentos que comprometían a Isabel Pantoja. Anabel Pantoja se ha procurado mantener al margen entre el distanciamiento entre Kiko e Isabel, postura que no terminaba de convencer al DJ. «Yo quise quitarme como una avestruz, claro. No quise comerme una cosa que no me correspondía y que yo no podía salvar. Ni puedo salvarlo. Eso lo tiene que salvar, quien lo tiene que salvar… Pero bueno, yo siempre estoy pendiente de quien ya sabes y, ahora con mi padre le puse en conocimiento -hace referencia a Kiko-, porque como él dice lo quiere mucho y yo sé que es mutuo y le agradezco mucho que haya estado pendiente y demás. Le di un buen consejo. Pero eso se queda pare él y para mí», ha explicado Anabel. «¿Un buen consejo relatico a qué?», ha preguntado Jorge Javier Vázquez.

«Cuando hablabámos de la situación de mi padre porque él estaba muy asustado. Y lo está y está preocupado. Y yo le dije que hay que estar ahí porque por ley de vida se van… fue una reflexión… no… no voy a hablar Jorge, no puedo…», ha terminado diciendo completamente rota.