El padre de Anabel, Bernardo Pantoja lleva ingresado varias semanas en el hospital Universitario Virgen del Rocio en Sevilla. Durante este tiempo su estado de salud ha estado en el punto de mira y la preocupación de su hija hacían saltar todas las alarmas. Sin embargo, el hermano de Isabel Pantoja parece que va recuperándose con el paso de los días, tal y como han asegurado los médicos que le tratan. “Hay una leve mejoría”, han revelado en Sálvame este jueves. Han asegurado también que su estado anímico también está siendo favorable pese a la situación que está viviendo. Además, si todo marcha según lo previsto recibirá el alta médica el próximo lunes 7 de marzo.

De esta manera, pasará el fin de semana en observación para evitar así cualquier contratiempo y asegurar el buen estado de salud del paciente. Anabel Pantoja no se ha separado de su padre en los últimos días, tal y como ha mostrado ella misma a través de su cuenta de Instagram. Quien también ha acudido al centro hospitalario ha sido Kiko Rivera.

El mensaje de Anabel Pantoja

Hace tan solo unos días Anabel Pantoja se sinceraba a través de su cuenta de Instagram. Lo hacía compartiendo una fotografía en blanco y negro junto a su progenitor. Además, ha dicha estampa le acompañó un texto cargado de sentimiento. «Hey tito vas a salir de esta. Ganas de volverte a ver sonreír como hacíamos juntos cada vez que nos veíamos. Como en este recuerdo junto a papá que tanto se reía contigo y es que no es pa menos eras eres y serás siempre un fenómeno. «Mi tío Bernardo»», escribía el DJ hace unas horas. A este escrito le añadía ua instantánea en la que aparecía junto al hermano de su padre cuando tan solo era un niño.



«Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado», comenzó diciendo la influencer. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio 💚

Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares. A todos los que me habéis escrito preguntándome por el, solo puedo deciros que nada más el echo de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por el, ya me siento afortunada con vosotros.», agradeció Anabel.



Con mucha fortaleza termindó diciendo que: «Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre.

Os queremos y agradecemos , Mi padre y yo».