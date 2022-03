El gesto conmovedor con el que Anabel Pantoja acerca posturas hacia Kiko Rivera

Mal momento para Anabel Pantoja. Después de haberse dado a conocer su ruptura con Omar Sánchez tras cuatro meses de casados, la sobrina de Isabel Pantoja está teniendo que hacer frente al ingreso hospitalario de su padre, Bernardo Pantoja, el cual permanece en Sevilla con un delicado estado de salud mientras sus seres queridos están a la espera de su evolución.

Pese a encontrarse en una de las situaciones más convulsas en el ámbito familiar, la influencer puede presumir de estar contando con el apoyo de sus amigos y familiares. Y es que, en medio de su particular guerra con Kiko Rivera, ha sido el DJ quien ha dado un paso al frente al demostrar públicamente que estará al lado de su prima en todo lo que necesite mientras su tío está ingresado. Un gesto de lo más cariñoso que ambos han verificado a través de una preciosa publicación en Instagram de la prima de Isa Pantoja. En la imagen en cuestión se puede ver cómo Anabel disfruta de un paseo de lo más divertido con las hijas de Kiko e Irene Rosales. Mientras comparten risas y buena sintonía, las pequeñas Carlota e Irene Rivera dan la mano a la prima de su padre, demostrando así que la relación familiar parece haber llegado a buen puerto y que ambas tienen un cariño a Anabel que no se ha desgastado pese a las desavenencias que haya podido tener con el hijo de la tonadillera. Por su parte, la hija de Bernardo ha completado la publicación con una frase cargada de sentimientos: “Regalos que no están pagados. Francisco en mi corazón. Sois mis motores para sonreír”, escribía, haciendo referencia también al hijo que tuvo Rivera junto a Jessica Bueno.

En los últimos días, Anabel ha tenido una estrechísima relación con los hijos de sus primos. Isa Pantoja también quiso que su hijo Albertito visitara a la sevillana en medio del huracán de emociones al que está teniendo que hacer frente. Un gesto que no pasó por alto la sobrina de la tonadillera, que también grabó el momento para dejar constancia en la posteridad a través de sus stories de Instagram: “Mi pirata, gracias Isa, me acabas de alegrar el alma”, escribía la colaboradora de Sálvame en el vídeo en cuestión.

A consecuencia del estado de salud de su padre, la creadora de contenido ha decidido hacer un parón tanto en sus apariciones televisivas como en sus redes sociales, siendo pocas las ocasiones en las que sus seguidores han podido saber de ella a través de ambos medios. No obstante, ella misma quiso entrar vía telefónica en Sálvame para dar el último parte de salud de su padre: “Está igual, pero bueno ahí vamos, poco a poco”, apuntaba, dejando entrever que Bernardo aún no ha presentado síntomas de mejoría desde el pasado viernes, cuando fue reubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío con el objetivo de tratar su salud al detalle y conseguir que se reponga de este duro golpe en el que lleva inmerso ya bastante tiempo.