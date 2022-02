“Puede que Anabel esté pasando un mal momento, pero yo también y tengo derecho a expresarme”, así ha comenzado Alexia Rivas la entrevista que este viernes ha dado para el Deluxe. La periodista española se ha sentado en el plató para poner fin a todos los rumores sobre su supuesto romance con Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja. Aunque ha negado en varias ocasiones que su relación con su compañero de Supervivientes haya ido más allá de la amistad, la ponferradina sigue en el ojo del huracán.

Fue en enero cuando Alexia se reencontraba con Omar, cuando aún no había salido a la luz la separación de la pareja. “Yo le aconsejaba. Si él es feliz con una persona y creo que se puede arreglar, yo le animaba a que volviera con ella”, ha sincerado la periodista frente a un plató expectante. A pesar de la amistad y confianza que parece haber entre Alexia y Omar, la prima de Kiko Rivera no se queda tranquila y no quiere que esta se acerque a su exnovio. Sin embargo, la periodista no ha querido retirarse de esta guerra y ha respondido a la prima de Isa P: “Tiene como un doble discurso. A mí no me ha gustado y así se lo he hecho saber a través de Omar. Ella sabe que no tiene nada conmigo, sabe que Omar volvería con ella, pero luego dice cosas mías, critica mis extensiones…. Sé que no le gusto, pero no entiendo el motivo”. Quien sí parece tener una respuesta a esta incógnita es Antonio Rossi, quien asegura que es una cuestión de machismo y pone en duda que lo que realmente le molesta a Anabel es que Alexia “sea mona”. La que fuera reportera en Marca ha querido dejar una cosa muy clara: “Me parece que entre mujeres no tiene que haber ese tipo de envidias. Creo que Anabel es un tía súper válida como colaboradora”.

La noche ha continuado caldeada y, cuando los colaboradores han acusado a Alexia de haber jugado “al despiste”, Jorge Javier Vázquez ha salido en su defensa: “Ella lo ha negado desde el primer día, pero lo que pasa es que no la habéis querido escuchar”. Quien no ha tenido ningún reparo en atacar a la de Ponferrada ha sido Kiko Matamoros, asegurando tener una información que podría desmontar por completo la credibilidad de la colaboradora. “No sé si tú has utilizado esto para jugar, pero me he dado cuenta que quien te está utilizando es el Negro (apodo cariñoso con el que Anabel se refiere a Omar) a ti para darle celos a Anabel”, ha empezado su discurso.

Al hilo de esto, el padre de Anita Matamoros ha hecho una acusación bastante importante, aprovechando la información que tiene, pues asegura que ella va alardeando de relaciones que ha mantenido con otros famosos, aunque esta lo niegue: “Has sido tú solita la que has filtrado a determinada gente con quién y cuándo has estado. Incluso amenazas a una expareja tuya, le dices que guarde absoluto silencio antes de irte a Supervivientes y, por otro lado, le cuentas todo a otro señor para que lo cuente”. Alexia no se ha quedado callada y ha pedido poder explicar lo sucedido. “Este chico del que habla no es conocido. Tuve una relación con él hace tiempo, sale lo de Merlos, se quedó pillado, y le dio mucha rabia. Se dedicó a filtrar a la prensa conversaciones conmigo y se lo dijo a Ricardo para que él lo filtrara. Yo hablé con Ricardo, estaba acojonada porque se hablaba mucho de mí y malo. Me engañó para ganarse mi confianza”.

Parece que la protagonista del Deluxe no ha tenido buenas experiencias en el amor, a pesar de haber estado con mucha gente conocida. Haciendo alusión a las críticas, la que fuera reportera de Socialité se ha defendido: “Yo no soy una aprovechada. Si fuera así, me podría haber aprovechado de relaciones pasadas para salir en revistas y no lo hice”. Sea como fuere, la concursante de Supervivientes se ha negado a dar nombres y ha advertido que, cuando se han desvelado en alguna ocasión, no se ha dado en el clavo con la persona. En ese momento, Jorge ha interrumpido la gala para hacerle una prueba a la invitada, dos preguntas sobre su intimidad sexual que Alexia ha respondido con un rotundo: “Yo soy muy clásica”.

Anabel Pantoja, que no está pasando por un buen momento familiar debido a la hospitalización de su padre, ha querido responder -sin cortarse un pelo- a las declaraciones de Alexia. En su cuenta de Instagram la colaboradora de Sálvame se ha mostrado indignada por la forma que ha tenido Alexia de referirse a su expareja. «Por supuesto que no es Maluma ni ningún futbolista de los de tu clase social. Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar», ha escrito haciendo referencia a un titular de la prensa. A pesar de que la protagonista del Merlos Place deja claro que lo que tiene con Omar es una bonita amistad, Pantoja no se lo llega a creer. «Tener amigas, para esto, es mejor lejos. Desafortunado y comentario clasista y asqueroso. Si una se cansa que la nombren o la metan en medio, no se meta usted con gente que no esté a su altura o le reporte a llevarle a un Deluxe», ha zanjado en la instantánea.