La irónica reacción de Jorge Javier Vázquez a la crítica de Álvaro Morte

La polémica entre Álvaro Morte y Jorge Javier Vázquez no ha hecho más que empezar. Era el pasado miércoles cuando se hacía viral en Twitter un vídeo en el que el actor expresaba su opinión con respecto al éxito teatral de Jorge Javier Vázquez, considerándolo un tanto injusto: “Me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo, y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, pero no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público”, afirmaba el intérprete del profesor en La casa de papel.

Su opinión no estuvo exenta de polémica, contando con partidarios y detractores a partes iguales. Teniendo en cuenta el fuerte carácter del presentador y su espontaneidad a la hora de hacer públicos sus pensamientos, era de esperar que respondería al ataque de Morte, y así fue. Era durante la tarde del jueves cuando Jorge Javier utilizaba su Twitter para contestar al actor haciendo gala de la ironía: “Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad”, publicaba, dejando entrever que poco le importaba el ataque del intérprete al poner el foco en la situación actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aunque hay quienes creen que Vázquez no tiene suficientes conocimientos teatrales como para llenar los patios de butacas, algunos rostros conocidos salieron en su defensa. Este fue el caso de Carme Chaparro, que considera impecable la labor de su compañero de cadena: “Supongo que no ha ido a ver a @jjaviervazquez, porque quizá opinaría otra cosa. Es el mismo prejuicio que tienen con los periodistas de TV que escribimos novelas. Ah no, ese de la tele, tiene que ser mononeuronal. Además, ¿y toda la gente que descubre el placer del teatro por JJ?. Conociendo a @jjaviervazquez puedo imaginar que estará encantado de que vayas a ver su función, @AlvaroMorte Y estoy convencida de que parte de la gente que va por 1ª vez al teatro atraídos por Jorge luego regresan”, apuntaba la periodista, uniéndose a la lista de fans que consideran que el maestro de ceremonias de Sálvame tiene éxito porque al público le gusta su trabajo.

Sea como sea, es indudable que Jorge Javier Vázquez ha conseguido triunfar tanto en el ámbito televisivo como en el teatral. Desmontando a Séneca es todo un éxito dentro de nuestras fronteras, habiendo llegado a algunas de las ciudades más importantes y asentándose en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Según explican desde la página web de esta multitudinaria sala, la obra del presentador es “una comedia donde se combina la personalidad de uno de los comunicadores más queridos del país con las valiosas enseñanzas morales de Lucio Anneo Séneca, todo a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor. Una mezcla explosiva y sorprendente que, a buen seguro, no dejará indiferente a nadie”. Una afirmación que parece estar en lo cierto, ya que gracias a su frescura, el periodista cuenta con una apretadísima agenda cargada de espectáculos a los que hacer frente de cara al 2022.