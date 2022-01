Jorge Javier Vázquez vuelve a cancelar una de sus obras de teatro

Podría decirse que Jorge Javier Vázquez no está atravesando su mejor momento profesional. Los continuos rifirrafes televisivos apuntan a que el presentador prefiere volcarse plenamente en su faceta como actor y productor teatral. Una decisión que se ha visto un tanto truncada a consecuencia de sus últimos problemas de salud.

Fue hace tan solo unas semanas cuando el de Badalona anunciaba con emoción que muy pronto estaría en el Teatro Reina Victoria de Madrid con la obra Desmontando a Séneca. Un proyecto de lo más innovador con el que daba un paso más en su andadura sobre los escenarios. Pero no todo es de color de rosa y, si este mismo viernes tenía previsto el inicio de la función a las 20:00 horas, ha sido 15 minutos más tarde cuando el equipo ha comunicado a todos los allí presentes que el espectáculo había sido cancelado. Unas palabras que han dejado a los asistentes tremendamente preocupados, y que tras haber adquirido sus entradas para ver en directo al actor, finalmente no les ha quedado otra que abandonar el patio de butacas y esperar a ver qué solución les dan ante este fiasco.

Ha sido a través de La Razón donde varias fuentes han asegurado que el problema que ha llevado a Jorge Javier a ausentarse de su obra ha sido nada más y nada menos que una nueva “indisposición”. Dos responsables de la sala teatral mencionada previamente se han hecho eco de esta información con el fin de que el público lo entendiera, aunque por el momento no se sabe si se repetirá la obra o si se hará una devolución completa del importe de las entradas a aquellos que las hubieran adquirido. Sea como fuere, lo cierto es que las fuentes citadas han confirmado que este viernes el teatro “no contaba con el aforo completo”, ya que “solo la mitad de las butacas estaban ocupadas”. Algo que nos hace presagiar que tal vez la función de Jorge no esté teniendo el éxito esperado.

No obstante, esta no es la primera vez que al presentador no le queda más remedio que cancelar una aparición pública a consecuencia de distintos achaques de salud. Fue durante el pasado mes de noviembre cuando Vázquez tuvo un roce tanto con el ayuntamiento de Lorca como con sus vecinos tras ser la edil del municipio quien anunció que se suspendía la obra. Al parecer, Jorge Javier no se encontraba bien ni anímica ni físicamente para dar el pistoletazo de salida a su función, aunque lo cierto es que pocas horas después salieron a la luz una serie de imágenes en las que aparecía en perfectas condiciones disfrutando de una fiesta en una discoteca. Unas fotografías que daban a entender que el periodista se encontraba en buen estado, pero que por unos motivos desconocidos había preferido no acudir a su obra y dejar tirados así tanto a los espectadores como a aquellos que habían confiado en él y se habían encargado de que todo saliera correctamente.