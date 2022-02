Álvaro Morte estalla contra Jorge Javier Vázquez ante su éxito teatral

El éxito puede llegar a ser un arma de doble filo, y si no, que se lo digan a Jorge Javier Vázquez. Pese a haber conseguido triunfar en el ámbito televisivo, el presentador de Sálvame quiso dar un paso más allá al meterse de lleno en el mundo del teatro, donde arrasa con su obra Desmontando a Séneca. El comunicador ha conseguido actuar en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país, llegando al Teatro Reina Victoria de Madrid, donde también ha interpretado un monólogo sobre su vida.

Muchos han sido los rostros conocidos que han apoyado al de Badalona en su trayectoria teatral, pero como ocurre en muchas ocasiones, también ha contado con detractores a quienes no parece gustar del todo que el profesional de la televisión se suba a un escenario. Este ha sido el caso de Álvaro Morte, que no ha tenido reparo en expresar su opinión con respecto a la faceta teatral de Jorge Javier. El intérprete de “el profesor” en La casa de papel ha mostrado cierta indignación a través de una entrevista, en la que ha hablado sin tapujos sobre el éxito del presentador: “A mí me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público”, confesaba el actor.

Sergio Marquina (#LaCasaDePapel): “Me revienta con un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie, aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores, con increíbles espectáculos y que no tienen salida” 😲pic.twitter.com/vvp3v50trO — M 📺 (@casasola_89) February 16, 2022

El vídeo sobre sus declaraciones ha conseguido hacerse viral en Twitter, donde quienes opinan como Álvaro no han dudado en alabar su valentía a la hora de manifestar públicamente lo que piensa. Muchos consideran “injusto” que un personaje televisivo consiga llenar los patios de butacas, mientras otros intérpretes dentro de nuestras fronteras no pueden llevar a cabo su vocación por falta de público, por falta de publicidad o por falta de dinero. Pero por otro lado, algunas compañeras de Jorge Javier como Carme Chaparro tampoco se han quedado calladas ante el ataque de Morte: “Supongo que no ha ido a ver a @jjaviervazquez, porque quizá opinaría otra cosa. Es el mismo prejuicio que tienen con los periodistas de TV que escribimos novelas. Ah, no, ese de la tele, tiene que ser mononeuronal. Además, ¿y toda la gente que descubre el placer del teatro por JJ?. Conociendo a @jjaviervazquez puedo imaginar que estará encantado de que vayas a ver su función, @AlvaroMorte Y estoy convencida de que parte de la gente que va por 1ª vez al teatro atraídos por Jorge luego regresan”, escribía en su Twitter la periodista. Una reacción que ha provocado el apoyo de algunos fans, que consideran que el periodista tiene éxito “porque al público le gusta su trabajo”.

El catalán no es el único trabajador de Telecinco que se ha sumergido plenamente en el mundo del teatro. Recientemente, también lo ha hecho Kiko Hernández con Distinto, una obra dirigida por Juan Luis Iborra. El gran debut del colaborador tuvo lugar el pasado 11 de febrero en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, consiguiendo una gran acogida por parte del público.